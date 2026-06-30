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Herlen Kajo sõitis end Ungaris poodiumile

Jalgrattasport
Herlen Kajo
Herlen Kajo Autor/allikas: EJL
Jalgrattasport

Ungaris toimunud Greenzone Zalaegerszeg olümpiakrossivõistlusel (UCI C1) pälvis Herlen Kajo meesjuunioride konkurentsis teise koha.

Võistluse võitis itaallane Davide Bondi ajaga 1:02.58. Kajo kaotas talle 14 sekundiga. Kolmanda koha sai rumeenlane Matei Petre (+1.09), vahendab ejl.ee.

"Saime suhtelisel alguses itaalleasega väikse vahe sisse ning korra olin isegi temast natuke eest ära, aga seejärel tundsin, et ei pruugi selle tempoga lõpuni kesta ja hoidsin end natuke tagasi," ütles Kajo. "Itaallane jõudis mulle uuesti järele ja pani ise tõusul tugeva tempo peale, saades väikese vahe sisse. Vahe püsis stabiilne ja viimasel ringil hakkasin teda uuesti kinni püüdma, aga päris kätte enam ei saanud."

Eliitklassides olid parimad Gabriela Wojtyla ja Agustin Duran.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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