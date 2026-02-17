TÜ ja TalTech ei lubanud veerandfinaalis end üllatada

Nii TalTech kui Tartu Ülikool kaotasid teisipäeval favoriitidena kodusaalis mängides avaveerandi, aga hoidsid ülejäänud mängu kontrolli all. Tallinna meeskond võitis Viimsi vastu teise veerandaja 27:14 ja viimase perioodi 33:22.

Kodupublikule pakkus võimsa esituse Oliver Suurorg, kes kogus 28 minutiga 30 punkti (visked väljakult 11/17, kaugvisked 7/12). Siim-Markus Post lisas 18 punkti ja kaheksa korvisöötu, Tormi Niits 15 punkti ja üheksa lauapalli. Jorgen Rikberg viskas Viimsi kasuks 17 punkti.

Sarnaselt TalTechile pööras Tartu mängupildi ümber teisel veerandajal, kui Keila vastu võideti see 28:12. Rasmus Andre panustas võitu 14 punkti ning Markus Ilver ja Robert Valge lisasid 13 silma. Sisuliselt viie mehega mänginud Keila resultatiivseim oli 21 punkti ja kaheksa lauapalli kogunud Ralf Sats, Issa Muhammad sai kirja 15 punkti ja 15 lauapalli.

TalTech ja TÜ mängivad poolfinaalis omavahel, teises paaris selgitavad finalisti BC Kalev/Cramo ja Keila Coolbet.