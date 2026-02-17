Keila Coolbet üllatas veerandfinaalis Pärnut, Kalev/Cramole kindel võit

Tiitlikaitsja Kalev/Cramo alustas mängu Saku I liiga liidri Hepa Rapla vastu kindlalt, kirjutab Basket.ee. Avaveerand võideti 34:10 ning poolajapausile mindi 30-punktilises eduseisus.

Kuigi Raplal õnnestus kolmas veerand võita 27:25, siis viimase veerandi võitsid taas külalised 27:10, kogu mängu 109:64 ning kindlustasid sellega endale koha poolfinaalis. Kalevi meeskonna resultatiivseimad olid Severi Kaukiainen 22 ning Tyson Acuff 15 punktiga. Hugo Toom ja Gregor Kuuba lisasid mõlemad 13 ning Anrijs Miška 12 punkti ja 14 lauapalli.

Rapla poolelt jõudsid kahekohalise punktisummani Jan Märten Ratas, kes viskas 13 ning Markus Heinakroon 11 punktiga.

"Mänguks olime valmis ja vastast alahinnata ei tohi, aga teadsime, et oleme väga selged favoriidid. Sisuliselt esimese veerandiga otsustasime mängu. Omad asjad tegime selgelt ära ning hoidsime fookust. Poolfinaaliks eelistusi ei ole, andke ükskõik kumb – me lähme sinna mängule valmisolekuga ning tahame finaali saada," sõnas pärast mängu Kalevi tagamängija Erik Makke.

Karikavõistluste teises veerandfinaalis sündis aga üllatustulemus, kui Optibet Eesti-Läti Korvpalliliigas 18 kaotust järjest saanud Keila Coolbet alistas lisaajal Transcom Pärnu 79:75 ning kohtub nelja parema seas Kalev/Cramoga.

Keila meeskond alustas mängu selgelt paremini ning hoidis kogu esimese poolaja vältel initsiatiivi. Poolajapausile mindi Keila 43:33 juhtimisel. Teisel poolajal näitasid aga pärnakad selgelt paremat mängu ning veel 18 sekundit enne normaalaja lõppu juhiti Devin Harrise kahesest 72:69. Sellele vastas aga Ralf Küttis lauapõrkest kolmesega, mis tabas ning viis mängu lisaajale.

Lisaaega alustas Pärnu tabava kolmesega, kuid need jäidki pärnakate ainsateks punktideks. Keila käis aktiivselt ründelauas ning lõpuks sellega ka mäng enda kasuks otsustati (Keila sai ründelauast kokku 19 palli). Keila resultatiivseim oli Marko Maletic 29 punkti ja 11 lauapalliga. Isaiah Thompson lisas 14 punkti ja 14 lauapalli ning Ralf Küttis 11 punkti.

"Tunne on väga hea! Arvestades kui palju ebaõnne meil on olnud see hooaeg, siis hetkel see on väga magus moment. Müts maha mängijate ees, kes suudavad jätkuvalt trennides pingutada ja vaeva näha," rääkis pärast mängu Keila Coolbeti abitreener Kaido Saks.