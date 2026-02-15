X!

Zirk Swim Cupi avapäeval langes 43 aasta vanune Eesti rekord

Ujumine
Zirk Swim Cup 2026
Zirk Swim Cup 2026 Autor/allikas: Zirk Swim Cup
Ujumine

Rahvusvahelise ujumisvõistluse Zirk Swim Cup avapäeval langes naiste 1500 meetri vabaujumise Eesti rekord, mis oli püsinud rekorditeraamatus ligi 43 aastat. Maailma tippujujad näitasid tulemusi, mida varem Eesti vetes nähtud ei ole.

Naiste 1500 meetri vabaujumise finaalis pakkus suurüllatuse Kirke Mõtsnik, kes alistas ligi 43 aastat Aivi Liivi nimele kuulunud rahvusrekordi. 1983. aasta detsembris ujutud tippmark 17.22,40 langes 1,48 sekundiga. 

"Ma ei uskunud, et täna võib see rekord langeda," sõnas õnnelik Mõtsnik peale finaali. "Rekordi taga on suur töö ja suuremad koormused, aga see on minu jaoks ikkagi väga suur üllatus." Basseinis oli treenerina kohal ka endine rekordiomani, kes Mõtsnikule kaasa elas. 

Avapäeva kõige kõrgetasmelise tulemuse sai kirja Tšehhist pärit olümpialane Jan Cejka, kes domineeris meeste 100 m seliliujumist tulemusega 55,42. Võistluste peakorraldaja Kregor Zirk noppis avapäeval kaks alavõitu ning 200 m liblikujumise triumf tuli viimase tõmbega. Eesti rekordimehele pakkus tugevat konkurentsi selle ala Euroopa juunioride meistrivõistluste hõbemedalist, slovakk Samuel Koštal. Mõlemad ujujad tulid viimasele basseinipikkusele võrdses seisus, aga viimase tõmbe sai paremini klappima Zirk. Eestlase võiduaeg oli 2.01,31, Kostal sai kirja 2.01,67. 

"Ma olen elus kahel korral kuulnud nii valju publiku kaasaelamist. Üks oli Pariisi olümpiamängudel ja teine nüüd siin," märkis peakorraldaja, kes oli parim ka meeste 400 m vabaujumises. "Minu eesmärk on igal aastal teha natuke parem võistlus ja olen rõõmus, et inimesed naudivad siin võistlemist."

Zirk Swim Cup 2026 Autor/allikas: Zirk Swim Cup

Emily-Pärli Jäärats ujus päeva jooksul kaks Eesti U-16 rekordit 100 m liblikujumises. Esmalt eelringides kohendas ta 2016. aastal Margaret Markvardti poolt ujutud tippmarki (1.01,40) kolme sajandikuga. Õhtuses finaalis kärpis Aivi Kulla hoolealune sellest ajast veel 25 sajandikku, mis andis teise koha. 

"Ei uskunud, et päris nii kiiresti ujun, see oli väga tore üllatus," lausus Jäärats, kes sai ka 50 m seliliujumises kirja suurepärase 29,42. "Tahan sel aastal juunioride EM-ile murda ning seal hea tulemuse teha."

100 m liblikujumise võidu pälvis esimese naisujujana Eestimaa pinnal seda ala alla minuti ujunud Flawia Kamzol. Poole lühema maa valitsev Euroopa juunioride meister läbis kaks basseinipikkust tulemusega 59,75. "Ma olen selle ajaga väga rahul, eriti praegu veebruaris," lausus poolatar. 

Igapäevaselt Inglismaal koos Maari Randväliga treeniv Kamzol lisas, et eestlanna on väga hea treeningkaaslane. Randväli ujus 50 m seliliujumises välja Eesti kõigi aegade teise tulemuse 29,09. Enda mullu ujutud Eesti rekordist jäi lahutama vaid üheksa sajandikku. Isikliku tippmargini jõudis ta 200 m vabaujumises, kus stopper peatus 2.04,99 peal. 

Võistluspäeva lõpetas naiste 50 m vabaujumine SKINS formaadis. Kaheksa finalisti selgitasid välja neli poolfinalisti, vahe kahe ujumise vahel oli neli minutit. Seejärel neljast ujujast jäi alles kaks sportlast, kes taas pärast väikest pausi selgitasid superfinaali võitja. 

Maailma üks kiireimaid sprintereid, Pariisi olümpiamängude kuues naine, Neza Klancar näitas igas ringis enda kõrget taset. Lõpuks talle ka kindel võit, superfinaalis läks ta vastamisi Ksenia Bažanovaga. Pärast finaali sõnas Sloveenia koondislane, et on väga väsinud, aga õnnelik enda pingutuse üle. "Võin kinnitada Kregori sõnu, et Pariisi olümpiamängudel olnud lärm ja siin on päris võrdväärsed, publikut oli kuulda suurepäraselt," sõnas õnnelik võitja.

Zirk Swim Cup jätkub pühapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

ujumisuudised

09:27

Zirk Swim Cupi avapäeval langes 43 aasta vanune Eesti rekord

14.02

Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

06.02

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

02.02

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

30.01

Ujumisliidu president: Eestil on vaja professionaalset sportujumiskeskust

24.01

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

19.01

Jefimova jätkas NCAA hooaega kindlate võitudega

19.01

Üllatusi ei sündinud, aasta ujujateks valiti Jefimova ja Tribuntsov

12.01

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

02.01

Spordihing Tõnu Meijel: perekond annab jõudu hommikul üles tõusta

29.12

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

29.12

Tribuntsov tähelepanu ei naudi: põgenesin suhteliselt ruttu maale

29.12

Jefimova: ma ei tea, mis tegusid hakkame tegema, kui olümpiaujula tuleb!

29.12

Eestimaa spordihinge auhinna pälvis ujumise eestvedaja Tõnu Meijel

28.12

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

28.12

Aasta noorsportlaseks neidude seas valiti Eneli Jefimova

28.12

Aasta treeneri tiitliga pärjati Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer

21.12

Koondise peatreener Toni Meijel loodab näha olümpial nelja Eesti ujujat

21.12

Palvadre: kui naudid, siis tulevad spordis ka väga head tulemused

20.12

Randväli püstitas pikal distantsil Eesti rekordi: lihtne see ala ei ole!

sport.err.ee uudised

11:10

TÄNA OTSE | Naiskiiruisutajad jahivad 500 meetri distantsil võitu

10:45

VAATA OTSE | Tofanes selgub naiste suurslaalomi olümpiavõitja Uuendatud

10:25

Mülla uuendas teivashüppe Eesti rekordit: hooaeg on läinud tõusvas joones

10:20

TÄNA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta?

09:55

TÄNA OTSE | Kas keegi suudab Norra teateneliku troonilt tõugata?

09:27

Zirk Swim Cupi avapäeval langes 43 aasta vanune Eesti rekord

08:58

Vaaksi kool sai pärast suurt kaklust kaotuse, Veesaar jäi haigeks

08:30

TÄNA OTSE | Fillon Maillet asub nelja aasta tagust olümpiavõitu kaitsma

14.02

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

14.02

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

14.02

Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

14.02

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

14.02

Norra naised kasutasid Rootsi ebaõnne ära, eestlannad said 13. koha Uuendatud

14.02

Marten Liivil ei õnnestunud olümpial ka 500 meetrit Uuendatud

14.02

Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37. Uuendatud

14.02

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

14.02

ETV spordisaade, 14. veebruar

14.02

Domen Prevc tuli teise vooruga olümpiavõitjaks, Aigro 26. Uuendatud

14.02

Darta Zunte olümpiadebüüt lõppes 23. kohaga Uuendatud

14.02

Rootsis alustatakse viimast päeva Evansi juhtimisel

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo