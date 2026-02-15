Zirk Swim Cupi avapäeval langes 43 aasta vanune Eesti rekord

Rahvusvahelise ujumisvõistluse Zirk Swim Cup avapäeval langes naiste 1500 meetri vabaujumise Eesti rekord, mis oli püsinud rekorditeraamatus ligi 43 aastat. Maailma tippujujad näitasid tulemusi, mida varem Eesti vetes nähtud ei ole.

Naiste 1500 meetri vabaujumise finaalis pakkus suurüllatuse Kirke Mõtsnik, kes alistas ligi 43 aastat Aivi Liivi nimele kuulunud rahvusrekordi. 1983. aasta detsembris ujutud tippmark 17.22,40 langes 1,48 sekundiga.

"Ma ei uskunud, et täna võib see rekord langeda," sõnas õnnelik Mõtsnik peale finaali. "Rekordi taga on suur töö ja suuremad koormused, aga see on minu jaoks ikkagi väga suur üllatus." Basseinis oli treenerina kohal ka endine rekordiomani, kes Mõtsnikule kaasa elas.

Avapäeva kõige kõrgetasmelise tulemuse sai kirja Tšehhist pärit olümpialane Jan Cejka, kes domineeris meeste 100 m seliliujumist tulemusega 55,42. Võistluste peakorraldaja Kregor Zirk noppis avapäeval kaks alavõitu ning 200 m liblikujumise triumf tuli viimase tõmbega. Eesti rekordimehele pakkus tugevat konkurentsi selle ala Euroopa juunioride meistrivõistluste hõbemedalist, slovakk Samuel Koštal. Mõlemad ujujad tulid viimasele basseinipikkusele võrdses seisus, aga viimase tõmbe sai paremini klappima Zirk. Eestlase võiduaeg oli 2.01,31, Kostal sai kirja 2.01,67.

"Ma olen elus kahel korral kuulnud nii valju publiku kaasaelamist. Üks oli Pariisi olümpiamängudel ja teine nüüd siin," märkis peakorraldaja, kes oli parim ka meeste 400 m vabaujumises. "Minu eesmärk on igal aastal teha natuke parem võistlus ja olen rõõmus, et inimesed naudivad siin võistlemist."

Zirk Swim Cup 2026 Autor/allikas: Zirk Swim Cup

Emily-Pärli Jäärats ujus päeva jooksul kaks Eesti U-16 rekordit 100 m liblikujumises. Esmalt eelringides kohendas ta 2016. aastal Margaret Markvardti poolt ujutud tippmarki (1.01,40) kolme sajandikuga. Õhtuses finaalis kärpis Aivi Kulla hoolealune sellest ajast veel 25 sajandikku, mis andis teise koha.

"Ei uskunud, et päris nii kiiresti ujun, see oli väga tore üllatus," lausus Jäärats, kes sai ka 50 m seliliujumises kirja suurepärase 29,42. "Tahan sel aastal juunioride EM-ile murda ning seal hea tulemuse teha."

100 m liblikujumise võidu pälvis esimese naisujujana Eestimaa pinnal seda ala alla minuti ujunud Flawia Kamzol. Poole lühema maa valitsev Euroopa juunioride meister läbis kaks basseinipikkust tulemusega 59,75. "Ma olen selle ajaga väga rahul, eriti praegu veebruaris," lausus poolatar.

Igapäevaselt Inglismaal koos Maari Randväliga treeniv Kamzol lisas, et eestlanna on väga hea treeningkaaslane. Randväli ujus 50 m seliliujumises välja Eesti kõigi aegade teise tulemuse 29,09. Enda mullu ujutud Eesti rekordist jäi lahutama vaid üheksa sajandikku. Isikliku tippmargini jõudis ta 200 m vabaujumises, kus stopper peatus 2.04,99 peal.

Võistluspäeva lõpetas naiste 50 m vabaujumine SKINS formaadis. Kaheksa finalisti selgitasid välja neli poolfinalisti, vahe kahe ujumise vahel oli neli minutit. Seejärel neljast ujujast jäi alles kaks sportlast, kes taas pärast väikest pausi selgitasid superfinaali võitja.

Maailma üks kiireimaid sprintereid, Pariisi olümpiamängude kuues naine, Neza Klancar näitas igas ringis enda kõrget taset. Lõpuks talle ka kindel võit, superfinaalis läks ta vastamisi Ksenia Bažanovaga. Pärast finaali sõnas Sloveenia koondislane, et on väga väsinud, aga õnnelik enda pingutuse üle. "Võin kinnitada Kregori sõnu, et Pariisi olümpiamängudel olnud lärm ja siin on päris võrdväärsed, publikut oli kuulda suurepäraselt," sõnas õnnelik võitja.

Zirk Swim Cup jätkub pühapäeval.