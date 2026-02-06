Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

Suurele ujumispeole on end kirja pannud enam kui 500 sportlast, kes tulevad heade mõtete linna üheksast erinevast riigist. Kõige pikema lennureisi võtab ette India ujuja, aga võistlusel stardib neli olümpialast ning kümneid tiitlivõistluste kogemusega sportlasi.

Peakorraldaja Zirk hüppab tänavu ka ise mitmel alal basseini. "Üks võistluse korraldamise eesmärke oli kindlasti see, et saaks kodustes vetes teha sellise võistluse, kus oleks ka endal nauditav osaleda. Muidugi on keeruline ühendada võistluste korraldust ja võistlemist, aga palju tuleb planeerida ette ning ma usun, et võistluspäevadel saan seda kõike nautida ikkagi sportlasena ja olen seetõttu väga elevil," sõnas 26-aastane olümpialane pressiteate vahendusel.

Zirk võistleb Tartus esimest korda pärast Pariisi olümpiamänge tavabasseinis. Vahepeal on ta finaalis ujunud nii lühiraja EM-il kui MM-il. Peakorraldaja sõnul saab võistluse üks olulisemaid komponente olema pealtvaataja.

"Minu soov on, et pealtvaataja saaks hea emotsiooni: see oleneb atmosfäärist ja sellesse saavad pealtvaatajad ise panustada. Meie abistame neid pasunate ja muude vahenditega ning võistluse ajal saavad ka pealtvaatajad võimaluse võita auhindu," selgitas Zirk.

Zirk lisas, et maailma kontekstis on tegemist unikaalse ujumisvõistlusega. "Selliseid show-elemente ja üldist võistluste flow-loogikat teevad maailmas väga vähesed. Muidugi saab pealtvaataja kaasa elada nii Eesti kui ka mitmele Euroopa tipule, kuid eelkõige saavad pealtvaatajad unikaalse ujumisvõistluse kogemuse," rääkis Zirk.

Tippujujatest hüppavad lisaks Zirkile vette veel Pariisi olümpiafinalist Neza Klancar, MM-i finalist Jan Cejka, Euroopa juunioride meistrivõistluste medalistid Flawia Kamzol, Samuel Koštal, Egle Salu ning Eesti absoluutsed tipud Daniel Zaitsev, Maari Randväli, Maria Romanjuk ja Siim Kesküla.

Kuna võistlustel osaleb enam kui 500 ujujat, siis on Zirk Swim Cupi korraldusmeeskond otsustanud teha eelujumised kahes vahetuses. "See variant oli laual ka eelmine aasta, aga tänavune võistlus on Eesti üks läbi aegade suurimaid, mis nõuab nutikat lähenemist, et tagada kvaliteet," märkis Zirk.

Ujujate jaoks tähendab see seda, et kindel arv vahetusi koostatakse eelujumiste osa 1 jaoks. Kui see on lõppenud, siis algab eelujumiste osa 2 ning nende kokkuvõttes selguvad õhtul toimuvate finaalide koosseisud.

"Meeste 100 meetri vabaujumises on näiteks 172 osalejat, mis tähendaks kokku 22 vahetust. Kui teeksime ühe suure eelringide vooru, siis mõni ootaks enda starti ebareaalselt kaua ja kahe vahetusega eelujumised on suurtel kommertsvõistlustel tavapärane praktika," lausus Zirk.

"Mul on suur rõõm, et tuleb veel tugev naisujuja Soomest, kes hakkab seliliujumises Maari Randväliga maid jagama. Põnevaid heitlusi ja duelle tuleb veelgi, nagu näiteks meeste 400 m vabaujumine, kus viiel mehel on isiklikud rekordid alla nelja minuti." Zirk Swim Cupi eelujumised algavad mõlemal päeval kell 9.30 ning finaalid kell 17.