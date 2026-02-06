X!

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

Ujumine
Kregor Zirk.
Kregor Zirk. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Ujumine

14.-15. veebruarini peetakse Tartus Aura ujulas teist korda rahvusvaheline ujumisvõistlus Zirk Swim Cup. Võistluste peakorraldaja Kregor Zirk avaldas nädal enne mõõduvõttu uusi detaile.

Suurele ujumispeole on end kirja pannud enam kui 500 sportlast, kes tulevad heade mõtete linna üheksast erinevast riigist. Kõige pikema lennureisi võtab ette India ujuja, aga võistlusel stardib neli olümpialast ning kümneid tiitlivõistluste kogemusega sportlasi.

Peakorraldaja Zirk hüppab tänavu ka ise mitmel alal basseini. "Üks võistluse korraldamise eesmärke oli kindlasti see, et saaks kodustes vetes teha sellise võistluse, kus oleks ka endal nauditav osaleda. Muidugi on keeruline ühendada võistluste korraldust ja võistlemist, aga palju tuleb planeerida ette ning ma usun, et võistluspäevadel saan seda kõike nautida ikkagi sportlasena ja olen seetõttu väga elevil," sõnas 26-aastane olümpialane pressiteate vahendusel.

Zirk võistleb Tartus esimest korda pärast Pariisi olümpiamänge tavabasseinis. Vahepeal on ta finaalis ujunud nii lühiraja EM-il kui MM-il. Peakorraldaja sõnul saab võistluse üks olulisemaid komponente olema pealtvaataja.

"Minu soov on, et pealtvaataja saaks hea emotsiooni: see oleneb atmosfäärist ja sellesse saavad pealtvaatajad ise panustada. Meie abistame neid pasunate ja muude vahenditega ning võistluse ajal saavad ka pealtvaatajad võimaluse võita auhindu," selgitas Zirk.

Zirk lisas, et maailma kontekstis on tegemist unikaalse ujumisvõistlusega. "Selliseid show-elemente ja üldist võistluste flow-loogikat teevad maailmas väga vähesed. Muidugi saab pealtvaataja kaasa elada nii Eesti kui ka mitmele Euroopa tipule, kuid eelkõige saavad pealtvaatajad unikaalse ujumisvõistluse kogemuse," rääkis Zirk.

Tippujujatest hüppavad lisaks Zirkile vette veel Pariisi olümpiafinalist Neza Klancar, MM-i finalist Jan Cejka, Euroopa juunioride meistrivõistluste medalistid Flawia Kamzol, Samuel Koštal, Egle Salu ning Eesti absoluutsed tipud Daniel Zaitsev, Maari Randväli, Maria Romanjuk ja Siim Kesküla.

Kuna võistlustel osaleb enam kui 500 ujujat, siis on Zirk Swim Cupi korraldusmeeskond otsustanud teha eelujumised kahes vahetuses. "See variant oli laual ka eelmine aasta, aga tänavune võistlus on Eesti üks läbi aegade suurimaid, mis nõuab nutikat lähenemist, et tagada kvaliteet," märkis Zirk.
Ujujate jaoks tähendab see seda, et kindel arv vahetusi koostatakse eelujumiste osa 1 jaoks. Kui see on lõppenud, siis algab eelujumiste osa 2 ning nende kokkuvõttes selguvad õhtul toimuvate finaalide koosseisud.

"Meeste 100 meetri vabaujumises on näiteks 172 osalejat, mis tähendaks kokku 22 vahetust. Kui teeksime ühe suure eelringide vooru, siis mõni ootaks enda starti ebareaalselt kaua ja kahe vahetusega eelujumised on suurtel kommertsvõistlustel tavapärane praktika," lausus Zirk.

"Mul on suur rõõm, et tuleb veel tugev naisujuja Soomest, kes hakkab seliliujumises Maari Randväliga maid jagama. Põnevaid heitlusi ja duelle tuleb veelgi, nagu näiteks meeste 400 m vabaujumine, kus viiel mehel on isiklikud rekordid alla nelja minuti." Zirk Swim Cupi eelujumised algavad mõlemal päeval kell 9.30 ning finaalid kell 17.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

ujumisuudised

17:59

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

02.02

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

30.01

Ujumisliidu president: Eestil on vaja professionaalset sportujumiskeskust

24.01

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

19.01

Jefimova jätkas NCAA hooaega kindlate võitudega

19.01

Üllatusi ei sündinud, aasta ujujateks valiti Jefimova ja Tribuntsov

12.01

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

02.01

Spordihing Tõnu Meijel: perekond annab jõudu hommikul üles tõusta

29.12

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

29.12

Tribuntsov tähelepanu ei naudi: põgenesin suhteliselt ruttu maale

29.12

Jefimova: ma ei tea, mis tegusid hakkame tegema, kui olümpiaujula tuleb!

29.12

Eestimaa spordihinge auhinna pälvis ujumise eestvedaja Tõnu Meijel

28.12

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

28.12

Aasta noorsportlaseks neidude seas valiti Eneli Jefimova

28.12

Aasta treeneri tiitliga pärjati Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer

21.12

Koondise peatreener Toni Meijel loodab näha olümpial nelja Eesti ujujat

21.12

Palvadre: kui naudid, siis tulevad spordis ka väga head tulemused

20.12

Randväli püstitas pikal distantsil Eesti rekordi: lihtne see ala ei ole!

19.12

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

18.12

Tribuntsovi kullale aitas kaasa ka sportvõimlemisega tegelemine

sport.err.ee uudised

20:48

Verlin jooksis Madridis võimsa rahvusrekordi ja tagas MM-pääsme

20:35

VAATA OTSE | Milano Cortina taliolümpia algab uhke avatseremooniaga Uuendatud

20:13

Tiisler enne OM-i avamist: saame lõpuks teha seda, mis on see

19:51

Teisel perioodil mängu käest lasknud saalihokikoondis kaotas Saksamaale

19:25

Operatsioonil käinud Ingebrigtsen jätab tõenäoliselt vahele kogu hooaja

18:53

OM-i võistkonnavõistlust läksid avapäeva järel juhtima USA iluuisutajad

17:59

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

17:34

Lill: pärast teist vooru mängisime päris hästi, aga kehvast algusest piisas

17:05

Kaldvee ja Lill jäid valitsevatele olümpiavõitjatele alla Uuendatud

16:15

Kriisa jäi endise koduülikooli vastu nullile

15:43

Võrkpalli Balti liigas tõmmatakse põhiturniirile joon alla

15:18

Botn ja Lägreid jäävadki segateatesõidust eemale

14:51

Lajal avab Davise karikamatši Namiibia teise reketi vastu

14:14

Kanada hokikoondis pidi tegema koosseisus kaks muudatust

13:29

Marten Liiv võtab ilmselt ette ka 2030. aasta taliolümpia

12:33

WADA juhti häirib vastuolulise iluuisutreeneri viibimine taliolümpial

11:51

Tuisk alustas AÜE velotuuri 16. kohaga

10:45

Tiitlikaitsja Prantsusmaa jooksis avamängus Iirimaast üle

10:14

Euroliiga liider pääses Pariisist napi võiduga

09:41

Levadia hankis Sloveeniast keskkaitsja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo