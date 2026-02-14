X!

Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

Ujumine
Foto: ERR
Ujumine

Viimaste suveolümpiamängude seitsmes mees 200 meetri liblikujumises Kregor Zirk tõi teist aastat järjest oma kodulinna Tartusse üle poole tuhande ujuja.

Zirk korraldab Tartus Aura keskuses rahvusvahelist võistlust Zirk Swim Cup. Valgusšõu, tossumasinad ja publiku melu tribüünidel on kahepäevasele mõõduvõtule meelitanud üle 500 ujuja üheksast riigist – nende seas on Eesti ujumise paremik, aga ka olümpiamängude finalistid, erinevate tiitlivõistluste finalistid ja medalivõitjad.

Laupäeval hüppas vette ka peakorraldaja ise. Olümpiamängude seitsmes mees Zirk võitis oma põhiala 200 meetri liblikujumise, pidades tulise duelli Slovakkia ujuja Samuel Kostaliga. Oma rahvusrekordist oli Zirk seitse sekundit aeglasem.

"Eesmärk oli pingutada nii palju kui ma jaksan," lausus ta ERR-ile. "Väga äge, et Slovakkia kutt suutis minuga koos ujuda. Call room'is natuke arutasime taktikaid. Ma ütlesin, et ma proovin kiirelt alustada ja ta ütles, et proovib minuga kaasas püsida ja jõudsime lõpuni koos välja."

"Meil on väga varajane algus hooajal. Ma pigem ei vaataks aegu enda puhul, et ma korraldan nii palju teise käega, et lihtsalt oli eesmärk seda rasket tunnet tunda, keha laktaati täis saada."

18-aastane Kirke Mõtsnik püstitas Eesti rekordi 1500 meetri vabaujumises ajaga 17.20,92. Ta ületas vanima, 43 aastat püsinud Eesti rekordi. Aivi Kulla nimel püsinud rekordit kärpis ta poolteist sekundit.

Zirgi võistlus jätkub pühapäeval.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

ujumisuudised

23:29

Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

06.02

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

02.02

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

30.01

Ujumisliidu president: Eestil on vaja professionaalset sportujumiskeskust

24.01

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

19.01

Jefimova jätkas NCAA hooaega kindlate võitudega

19.01

Üllatusi ei sündinud, aasta ujujateks valiti Jefimova ja Tribuntsov

12.01

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

02.01

Spordihing Tõnu Meijel: perekond annab jõudu hommikul üles tõusta

29.12

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

29.12

Tribuntsov tähelepanu ei naudi: põgenesin suhteliselt ruttu maale

29.12

Jefimova: ma ei tea, mis tegusid hakkame tegema, kui olümpiaujula tuleb!

29.12

Eestimaa spordihinge auhinna pälvis ujumise eestvedaja Tõnu Meijel

28.12

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

28.12

Aasta noorsportlaseks neidude seas valiti Eneli Jefimova

28.12

Aasta treeneri tiitliga pärjati Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer

21.12

Koondise peatreener Toni Meijel loodab näha olümpial nelja Eesti ujujat

21.12

Palvadre: kui naudid, siis tulevad spordis ka väga head tulemused

20.12

Randväli püstitas pikal distantsil Eesti rekordi: lihtne see ala ei ole!

19.12

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

sport.err.ee uudised

23:30

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

23:29

Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

22:48

Soome hokikoondis korraldas olümpial tõelise purustustöö

22:31

Norra naised kasutasid Rootsi ebaõnne ära, eestlannad said 13. koha Uuendatud

22:30

Marten Liivil ei õnnestunud olümpial ka 500 meetrit Uuendatud

22:30

Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37. Uuendatud

22:30

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

22:29

ETV spordisaade, 14. veebruar

22:22

Domen Prevc tuli teise vooruga olümpiavõitjaks, Aigro 26. Uuendatud

21:34

Darta Zunte olümpiadebüüt lõppes 23. kohaga Uuendatud

20:47

Rootsis alustatakse viimast päeva Evansi juhtimisel

20:28

Liiv: muidugi oleks võinud natuke kiirem olla, aga ei midagi hullu

20:11

Saaliliigas on põhiturniiri viimase vooru eel lahtised viis kohta

19:09

Metsa ja Heina klubid said kindlad kaotused

18:18

Briti skeletonisõitja oli olümpiatrassil omaette klassist

18:01

Mõni päev varem ebaõnnestunud austraallanna hüples olümpiavõitjaks

17:16

Läti hokimehed avasid olümpial võiduarve

16:40

VIDEO | Anderssoni dramaatiline kukkumine rikkus favoriit Rootsi kullašansid

15:36

VIDEO | Johannes Vedru käis Alpe Cermisi tipus: ei võtnud higisekski!

15:10

Varnavskaja: terve maailm rääkis, et Malinin on ka vaimselt tugev

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo