Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

Zirk korraldab Tartus Aura keskuses rahvusvahelist võistlust Zirk Swim Cup. Valgusšõu, tossumasinad ja publiku melu tribüünidel on kahepäevasele mõõduvõtule meelitanud üle 500 ujuja üheksast riigist – nende seas on Eesti ujumise paremik, aga ka olümpiamängude finalistid, erinevate tiitlivõistluste finalistid ja medalivõitjad.

Laupäeval hüppas vette ka peakorraldaja ise. Olümpiamängude seitsmes mees Zirk võitis oma põhiala 200 meetri liblikujumise, pidades tulise duelli Slovakkia ujuja Samuel Kostaliga. Oma rahvusrekordist oli Zirk seitse sekundit aeglasem.

"Eesmärk oli pingutada nii palju kui ma jaksan," lausus ta ERR-ile. "Väga äge, et Slovakkia kutt suutis minuga koos ujuda. Call room'is natuke arutasime taktikaid. Ma ütlesin, et ma proovin kiirelt alustada ja ta ütles, et proovib minuga kaasas püsida ja jõudsime lõpuni koos välja."

"Meil on väga varajane algus hooajal. Ma pigem ei vaataks aegu enda puhul, et ma korraldan nii palju teise käega, et lihtsalt oli eesmärk seda rasket tunnet tunda, keha laktaati täis saada."

18-aastane Kirke Mõtsnik püstitas Eesti rekordi 1500 meetri vabaujumises ajaga 17.20,92. Ta ületas vanima, 43 aastat püsinud Eesti rekordi. Aivi Kulla nimel püsinud rekordit kärpis ta poolteist sekundit.

Zirgi võistlus jätkub pühapäeval.