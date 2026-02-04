Raieste ja Murcia tegid Suuroru klubile tuule alla

FIBA Euroopa karikasarjas läksid teisipäeval vastamisi Eesti koondislaste Sander Raieste ja Kasper Suuroru koduklubi. Meistrite liigas oli võidukas Henri Drelli tööandja Badalona Joventut.

Sopoti Treflist kodusaalis 92:66 (22:16, 21:20, 28:10, 21:20) jagu saanud Murcia teenis Euroopa karikasarja K-vahegrupis viienda järjestikuse võidu.

Raieste sai Murcia särgis mänguaega ligi 14 minutit, kuid ei avanud punktiarvet, eksides oma ainsal kolmepunktiviskel. Tema arvele kogunes neli lauapalli, üks resultatiivne sööt, kaks vaheltlõiget ja kolm viskeblokeeringut.

Suurorg mängis 27 minutit ning viskas kaheksa punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/3, vabavisked 6/8), hankis ühe lauapalli, jagas ühe tulemusliku söödu ja röövis ühe palli.

Murcia resultatiivseimad olid Michael Forrest, Toni Nakic ja Jonah Radebaugh, kes kõik viskasid 14 punkti. Sopoti edukaim oli 19 punkti toonud Szymon Zapala.

Murcia on võitnud kõik viis seni peetud vahegrupi mängu ja on ühtlasi taganud edasipääsu veerandfinaali. Sopotil on kirjas üks võit ja neli kaotust.

Henri Drell ja Badalona Joventut võtsid Meistrite liiga K-vahegrupis kolmanda võidu, alistades võõrsil sakslaste Würzburgi (0-3) 85:83 (27:15, 23:27, 16:20, 19:21).

Joventutile tõi võidu ameeriklasest tagamängija Cameron Hunt, kelle kahepunktivise lendas läbi korvirõnga lõpusireeni saatel. Hunt kogus võitjate resultatiivseimana 18 punkti. Drell panustas 20 minutiga kuus punkti (kahesed 0/1, kolmesed 2/3) ning võttis ühe lauapalli ja pani ühe kulbi.