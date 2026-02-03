X!

Mistra sai meistriliigas Viljandist jagu

Käsipall
Mistra - Viljandi HC
Mistra - Viljandi HC Autor/allikas: Arvi Sirm
Käsipall

Veebruarikuu esimesel nädalal jätkasid Eesti meeste käsipalli meistriliigas võidupunktide eest võitlemist Mistra ja Viljandi HC. Kohtumine lõppes tulemusega 28:20 (12:10).

Mistra ja Viljandi HC kohtusid omavahel viimati jaanuari keskpaigas, kui Balti liiga ja Eesti meistrivõistluste arvestusse läinud topeltpunktid sai tabelisse kirja Viljandi HC.

Seekordne kohtumine algas tasavägiselt. Viljandi noor väravavaht Maru Reinup ja kogenud Mistra puurivaht Rasmus Ots tegid ilusaid tõrjeid ning mäng püsis punkt-punktis. Poolajale mindi Mistra eduseisus 12:10.

Teist poolaega domineeris Mistra ja koduvõistkond sai kirja ihaldatud võidupunktid tulemusega 28:20. Alvar Soikka Mistra ühe resultatiivseima mängijana jäi nii enda kui meeskonna mänguga rahule: "Olime trennides rohkem keskendunud, mängijad hakkavad järjest terveks saama. Sain ise ka häid sööte ja rohkelt mänguaega, mida suutsin edukalt kasutada ja hästi realiseerida."

Mistra kasuks viskasid Serhii Orlovskyi ja Alvar Soikka kuus väravat, Arno Vare lisas neli tabamust. Üleplatsimees oli Viljandi HC kasuks 12 väravat visanud Hendrik Koks.

Kolmapäeval peetakse meistriliigas kaks kohtumist, kui Põlva Serviti võõrustab SK Tapa/Team Kaitseväge ning HC Kehra/Horizon Pulp&Paper HC Viimsi/Alexela meeskonda.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

käsipalliuudised

03.02

Mistra sai meistriliigas Viljandist jagu

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

01.02

Taani käsipalli ülevõim sai jätku ka kodusel EM-turniiril

30.01

Mistra jättis võidu koju

30.01

Tapa/Team Kaitsevägi ei jätnud Viimsi/Alexelale võimalust

29.01

Serviti alistas liidrite heitluses Mistra

28.01

Prantsusmaa jäi medalimängudelt välja, küll aga jõudis sinna Island

28.01

Käsipalli EM-il selguvad poolfinalistid

27.01

Taani andis kodusel EM-il Saksamaale esimese kaotuse

26.01

Balti liiga nädalavahetus lõppes Mistrale kaotusega

26.01

Käsipalli EM-il jäi alles vaid üks täiseduga koondis

24.01

Islandi käsipallurid said napi kaotuse, Rootsil täisedu

22.01

Taani sai koduseinte toel jagu suurest rivaalist Prantsusmaast

22.01

Käsipalli EM-il on selgunud tosin paremat

22.01

Tapa pidi naiste meistriliigas tunnistama Tabasalu paremust

multimeedia

sport.err.ee uudised

00:01

Põnev mängudeõhtu muutis Euroliigas seisu veel tasavägisemaks

03.02

Mistra sai meistriliigas Viljandist jagu

03.02

ETV spordisaade, 3. veebruar

03.02

Pekingi OM-il lipu kandmisest loobuma pidanud Liiv: nüüd õnneks kõik klapib

03.02

Pärnu pidas Valmieraga hästi sammu, aga pidi lõpuks kaotusega leppima

03.02

Prantsusmaa tippklubisse siirdunud Paalberg: nende usaldus oli väga suur

03.02

Poomist saab Slovakkias Jepihhini meeskonnakaaslane

03.02

Verlin nihutas Ostravas taas Eesti rekordit

03.02

Taaramäe tänas esimest treenerit: tema on siiani minu vundament

03.02

Saalihokikoondis alustas MM-valikturniiri kindla võiduga

03.02

Vonn kavatseb rebenenud ristatisideme kiuste olümpial võistelda

03.02

Norra mäesuusakuulsus peab olümpialt eemale jääma

03.02

FOTOD | Vaata, milline näeb välja Cortina olümpiaküla

03.02

Läti hokil oli NHL-is tähelepanuväärne õhtu

03.02

Pärnpuu mälestusturniiri võitis Sofia Blokhin

loetumad

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

02.02

Positiivse dopinguproovi andnud laskesuusataja jääb olümpialt eemale

02.02

FIFA president lubas taas Venemaa rahvusvahelisele areenile tagasi tuua

02.02

Otepää laskesuusatamise MK-etapiks tuli müüki piiratud koguses päevapileteid

02.02

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi

02.02

USA meedia: Bucks kaalub Antetokounmpo eest nelja tiimi pakkumist

02.02

Paalberg müüdi Prantsusmaale Eesti liiga rekordsumma eest

03.02

Olümpia korraldusjuht tunnistas suuri raskusi mängude ettevalmistamisel

03.02

Eesti lippu kannavad olümpia avatseremoonial Talihärm ja Liiv

03.02

Norra mäesuusakuulsus peab olümpialt eemale jääma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo