Mistra sai meistriliigas Viljandist jagu

Mistra ja Viljandi HC kohtusid omavahel viimati jaanuari keskpaigas, kui Balti liiga ja Eesti meistrivõistluste arvestusse läinud topeltpunktid sai tabelisse kirja Viljandi HC.

Seekordne kohtumine algas tasavägiselt. Viljandi noor väravavaht Maru Reinup ja kogenud Mistra puurivaht Rasmus Ots tegid ilusaid tõrjeid ning mäng püsis punkt-punktis. Poolajale mindi Mistra eduseisus 12:10.

Teist poolaega domineeris Mistra ja koduvõistkond sai kirja ihaldatud võidupunktid tulemusega 28:20. Alvar Soikka Mistra ühe resultatiivseima mängijana jäi nii enda kui meeskonna mänguga rahule: "Olime trennides rohkem keskendunud, mängijad hakkavad järjest terveks saama. Sain ise ka häid sööte ja rohkelt mänguaega, mida suutsin edukalt kasutada ja hästi realiseerida."

Mistra kasuks viskasid Serhii Orlovskyi ja Alvar Soikka kuus väravat, Arno Vare lisas neli tabamust. Üleplatsimees oli Viljandi HC kasuks 12 väravat visanud Hendrik Koks.

Kolmapäeval peetakse meistriliigas kaks kohtumist, kui Põlva Serviti võõrustab SK Tapa/Team Kaitseväge ning HC Kehra/Horizon Pulp&Paper HC Viimsi/Alexela meeskonda.