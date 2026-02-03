Taaramäe tänas esimest treenerit: tema on siiani minu vundament

Taaramäe on teenetemärgi pälvinutest ainuke tegevsportlane, lisaks temale sai teenetemärgi ka praegu võistluspausil olev kahekordne kettagolfi maailmameister Kristin Lätt. "Eks ma sisimas teadsin, et ma selle märgi ilmselt saan, sest sõber Tanel [Kangert] juba sai! Suhteliselt ühtede aurahadega me pärjatud oleme, tuli siis Vändrasse üks märk juurde!" muigas Taaramäe ERR-iga rääkides.

38-aastane Taaramäe tänas oma esimest treenerit Erich Pernerit, kelle käest küsib kogenud rattur siiani nõuandeid. "Ta ise helistas ja tänas mind, siis heietasime märkide ja aurahade üle kõvasti. Tal oli eriti hea meel, et meeles peeti. Tema on olnud minu vundament: alati, kui mingi tähtsam sõit on olnud, oleme rääkinud ja see toimib tänapäevani. AÜE velotuuril rääkisin samamoodi temaga, arutasime isegi, mida trennis teha. Pärast võitu tõmbasin kohe jälle kõne: "tegime nii nagu plaanisime ja läks jälle täppi, aitäh, Erich!""

Taaramäe võitis Sharjah' velotuuri konkurentide ees enam kui minutilise eduga. "Leidsime Erichiga, et vähem on natuke rohkem. Vaatasime, et olin detsembris juba korralikku trenni teinud ja proovisin esimest korda karjääris nii, et tõmban hoopis jaanuaris piduri peale. Trenni tegin vähem, aga sõitsin kiiremini; tekkis selline särts sisse. Tuuri käigus tundsin kohe, et jalad on head, lasin oma ajukesel võidusõidu käigus mõelda, kuidas see ära teha. Arvan, et tabasin märki igalt poolt: olin tippvormis, kehakaalu suutsin täpselt nii ajastada, et suutsin tempot sõita ja mäkke ronida ning kuppel töötas ka hästi. Kõik läks täkkesse," selgitas Taaramäe.

Taaramäe saab nüüd kaks kuud puhata, siis võistleb Türgis ning jätkab mais hooaega Jaapanis. Aga isegi praeguse Eesti külma talvega jätkab Taaramäe väljas treenimist. "Isegi -20: kui on vaja välja minna, pikalt sõita, neli-viis tundi, ei ole probleemi. Ma olen sellega harjunud, olen iga ilmaga noorest saati väljas treenimas käinud," tõdes ta.