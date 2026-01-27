X!

Taaramäe võitis Sharjahi velotuuri

Jalgrattasport
Rein Taaramäe.
Rein Taaramäe. Autor/allikas: Syunsuke Fukumitsu/KINANRacingTeam/X
Jalgrattasport

Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) võitis Araabia Ühendemiraatides toimunud 10. Sharjahi velotuuri (UCI 2.2).

Teise etapi järel kokkuvõttes liidriks tõusnud Taaramäe lõpetas teisipäeval sõidetud 101-kilomeetrisel finaaletapil peagrupis, saades kirja 66. koha. Etapivõit kuulus taanlasele Alexander Salbyle (Li Ning Star).

Taaramäe teenis rahvusvahelisel velotuuril esikoha kümne aasta pikkuse pausi järel. "Võit kohe hooaja alguses mõjub positiivselt mitte ainult mulle, vaid kogu meeskonnale. Kõik uued näod on näidanud ennast tugevast küljest ning Jaapanisse jäänud mehed teevad samuti edusamme. Kuulun meeskonda, mis suudab edukas olla sõltumata sellest, kes võistlustel osalevad," rääkis Taaramäe klubi kodulehe vahendusel.

"Täna (teisipäeval - toim.) andsid kõik endast maksimumi. Näitasime veelgi paremat meeskonnatööd kui eile ja ilma tiimikaaslasteta ma ei oleks võitnud," lisas ta.

Kokkuvõttes järgnesid eestlasele poolakas Marcin Budzinski (MBH Bank CSB Telecom Fort; +1.07) ja hollandlane Adne van Engelen (Terengganu Cycling Team; +1.10). Parima punktikoguja ehk rohelise särgi arvestuses sai Taaramäe neljanda koha. Tiimide arvestuses kuulus esikoht Taaramäe tööandjale Kinan Racing Teamile.

Toimetaja: Henrik Laever

