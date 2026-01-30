X!

President tunnustab teenetemärgiga ka Lätti, Taaramäed ja Heina

Vasakult: Kristin Lätt, Rein Taaramäe, Henry Hein.
Vasakult: Kristin Lätt, Rein Taaramäe, Henry Hein. Autor/allikas: DGPT/Cyclingmedia Agency/Ken Mürk/ERR
President Alar Karis tunnustab tänavu vabariigi aastapäeva eel riikliku teenetemärgiga 203 inimest ning nende sekka kuuluvad ka mitmed sportlased ja spordielu edendajad.

Ainsa tegevsportlasena pälvis tunnustust jalgrattur Rein Taaramäe, lisaks sai teenetemärgi praegu võistluspausil olev kahekordne kettagolfi maailmameister Kristin Lätt.

Spordielu edendajatest saavad teenetemärgi tunnustatud treener ja mitmete võrkpalliraamatute autor Ellen Liik, Eesti saalihoki arengusse pikaaegne panustaja ja treener Tõnis Teesalu, Hiiumaa purjetamise kauaaegne eestvedaja ja purjetamistreener Ott Epner, ujumistreener Henry Hein ning endine veemotosportlane ja treener Ahto Aaslav-Kaasik.

Lisaks avaldas Eesti riik tunnustust spordiajakirjanikule Kalev Kruusile, endisele Eesti Olümpiakomitee peasekretärile Siim Suklesele ja sporditraumatoloogia spetsialistile doktor Madis Rahule.

Kotkaristi teenetemärgi pälvis kaitseväelane, parasportlane ning spordiinstruktor seersant Raigo Roots.

Vabariigi President annab riiklikud teenetemärgid üle 14. veebruaril Rakveres Ukuaru muusikajamas algusega kell 13.00 ning seda näeb Eesti Rahvusringhäälingu kanalitel 24. veebruaril.

