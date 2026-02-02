X!

Hocker jättis Kerri New Yorgis lõpusirgel seljataha

Kergejõustik
Cole Hocker
Cole Hocker Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustik

Pühapäeval New Yorgis aset leidnud kergejõustiku Millrose'i mängudel kujunes kahe miili jooksu finiš pingeliseks, aga nagu ka Pariisi olümpiamängude 1500 meetri distantsil, edestas Cole Hocker lõpusirgel Joshua Kerri.

Tavapäratul kahe miili distantsil jäid lõpusirgele võidu eest heitlema kolm meest, kuid Hocker ajastas lõpuspurdi kõige paremini ja tormas Kerri ning Parker Wolfe'i eest minema, teenides ajaga 8.07,31 võidu. Britt Kerr jäi võitjast 0,37 sekundi kaugusele (8.07,68), ameeriklane Wolfe kaotas võitjale 0,52 sekundiga (8.07,83).

Ühe miili jooksus teenis esikoha 19-aastane austraallane Cam Myers, kes ületas joone ajaga 3.47,57 ja ei lubanud USA tähele Yared Nugusele (3.48,31) neljandat järjestikust võitu Millrose'i mängudel. Naiste miilijooksus sai võidu ameeriklane Nikki Hiltz, kelle ajaks jäi 4.19,64.

Meeste 60 meetri jooksus näitas kiireimat minekut jamaicalane Ackeem Blake (6,55), kes edestas napilt Puerto Rico jooksjat Eloy Benitezit (6,60) ning ameeriklast Jordan Anthonyt (6,64). Naiste seas näitas võimu britt Dina Asher-Smith (7,10), aga ameeriklannad Jacious Sears (7,12) ja Mariah Maxwell (7,26) ei jäänud kuigi kaugele.

60 meetri tõkkejooksus teenis meeste seas võidu ameeriklane Cordell Tinch (7,52), kelle järel lõpetasid kaasmaalased Connor Schulman (7,57) ning Daniel Roberts (7,61). Naiste hulgas oli kiireim jamaicalanna Danielle Williams (7,90), kaheksa sekundi piiri alistasid veel Bahama sprinter Devynne Charlton (7,96) ning ameeriklanna Christina Clemons (7,97).

Ameeriklane Colin Sahlman võttis suuri skalpe, kui teenis 800 meetri jooksus ajaga 1.44,70 esikoha. Seljataha jäid 2024. aastal Roomas EM-hõbeda võitnud Mohamed Attaoui (1.44,98), 2023. aastal MM-il kolmanda koha pälvinud Ben Pattison (1.45,53), 2019. aastal Dohas maailmameistriks tulnud Donovan Brazier (1.45,63) ja 2024. aastal sise-MM-il kulla võitnud Bryce Hoppel (1.47,01).

Kaks aastat tagasi sise-MM-il Etioopiale kulla toonud Tsige Duguma alustas oma hooaega võidukalt, kui sai 1000 meetris ajaks 2.35,50. Tihedat konkurentsi pakkusid ameeriklannad Addy Wiley (2.35,77) ja Maggi Congdon (2.35,91).

20.-22. märtsini toimuvad Poolas Torunis kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlused.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

