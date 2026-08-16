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Uue teatejooksu esimese EM-kulla võitis Suurbritannia

Kergejõustiku EM
Vasakult: Jeremiah Azu, Dina Asher-Smith, Zharnel Hughes ja Amy Hunt.
Vasakult: Jeremiah Azu, Dina Asher-Smith, Zharnel Hughes ja Amy Hunt. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistluste ajaloos esimest korda kavas olnud 4x100 meetri segateatejooksu võitis Suurbritannia nelik Euroopa rekordiga 39,97.

Ajaloolise kuldmedali võitnud nelikusse kuulusid Jeremiah Azu, Dina Asher-Smith, Zharnel Hughes ja Amy Hunt.

Ankrunaisest Huntist sai esimene kergejõustiklane, kes võitnud ühel EM-il neli kuldmedalit. Ta tuli Birminghamis Euroopa meistriks veel 100 meetri, 200 meetri ja naiste 4x100 meetri teatejooksus. Ajalugu tegi ka Asher-Smith, kelle auhinnakapis on nüüd rekordilised 11 EM-medalit, millest kaheksa on kuldsed.

Hõbemedalile tuli Saksamaa (Kevin Kranz, Rebekka Haase, Heiko Gussmann, Gina Lückenkemper) ajaga 40,11 ning pronksmedali teenis Hispaania (Guillem Crespi, Maria Isabel Perez, Andoni Calbano, Jael Bestue) tulemusega 40,42.

Toimetaja: Henrik Laever

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