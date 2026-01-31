Kuuba raskelt tulnud meistritiitlist: kogemus natuke luges

Kuuba püüdis tänavustelt Eesti meistrivõistlustel üksikmängus oma üheksandat tiitlit ja peaaegu oleks see käest läinud. Vastane Catlyn Kruus näitas finaalis suurepärast mängu, võites esimese geimi 21:17. Ka teist geimi vedas suuresti Kruus, Kuubal õnnestus juhtima asuda alles seisul 19:18. Kruus ei vandunud küll alla, kuid Kuuba pani oma kogemused maksma ja võitis teise geimi 23:21.

"Teise geimi lõpp oli tõesti mängu võtmepunkt. Ma teadsin, et pean iga hinna eest kindlasti võitlema ja lõpus on kindlasti natuke õnne vaja ja võib-olla see kogemus natuke luges," rääkis Kuuba ERR-ile. "Mul on kindlasti mõned aastad rohkem staaži, et neid pingelisi geimilõppe mängida. Et seal on nagu mõnes mõttes kannatamine – et mitte valel ajal rünnata, kui jalad on tõesti väga väsinud, et kuidas ühe korra rohkem üle võrgu lüüa kui vastane."

Kolmandas geimis oli Kruusil, kes ka reedeses poolfinaalis pidas kolmegeimilise lahingu, jaks otsas. "Kristinil on palju kogemust, väga tugeva närviga tüdruk... väga tubli. Ja kindlasti jäi see väsimuse taha ikkagi. Eile oli ka päris kõva mäng, väsitas ära ja selle taha ta jäigi täna," tõdes Kruus.

Kuuba võitis kolmanda geimi 21:6 ja kindlustas oma üheksanda meistritiitli, aga kergelt see ei tulnud. "Kõige rohkem ongi hea meel, et ma just võitlesin, iga hinna eest, isegi kui oli raske ja tundsin, et ei õnnestu ja kindlasti ma ei mängi oma parimat mängu, siis just see võitlus jäi kõige rohkem meelde," ütles üheksakordne Eesti meister.

Meeste finaalis andis tiitlikaitsja Tauri Kilgile kõva lahingu Karl Kert. Võitnud esimese 21:18, kulges teine geim Kilgile päris keeruliselt – kui õnnestuski vahe sisse teha, võttis Kert kiiresti tagasi ja ka matšpalli vormistamiseks kulus kuus katset. Lõpuks võitis ta 21:18. Tuli see raskemalt kui varem?

"Võib-olla raskemalt ei tulnud. See finaal oli ikkagi kaks geimi, aga mentaalselt oli raskem, finaalivastane Karl Kert on pikaaegne rivaal. See tegi mentaalselt mängu raskemaks kui eelnevad aastad. Just eriti Karliga mängides mul tekivad mentaalsed lüngad. Ma näen, et kui tema saab raskest momendist üle ja ise kaotan, siis tema vastu ma tunnen, et on kõige keerulisem mul jah," ütles Kilk.