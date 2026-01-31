X!

Kuuba ja Kilk tegid Eesti meistrivõistlustel puhta töö

Sulgpall
Tauri Kilk ja Kristin Kuuba.
Tauri Kilk ja Kristin Kuuba. Autor/allikas: Eesti Sulgpalliliit/Oleg Hartsenko
Sulgpalli Eesti meistrivõistlustel võitsid Kristin Kuuba ja Tauri Kilk kumbki kolm meistritiitlit.

Kuuba tuli naiste üksikmängus Eesti meistriks juba üheksandat korda. Finaal osutus üle aastate Kuuba jaoks üheks raskemaks. Catlyn Kruus võitis Eesti esireketi vastu esimese geimi ja teises geimis suutis Kuuba alles viimastel punktidel viia mängu otsustavasse geimi. Kuuba võitis kohtumise 17:21, 23:21, 21:6. Pronksmedal kuulus Helis Pajustele.

Meeste üksikmängus tuli kolmandat aastat järjest Eesti meistriks Tauri Kilk, saades finaalis 21:18, 21:18 jagu Karl Kertist. Pronksi sai Chris Robin Talts.

Teise kulla võitis Kilk koos Kertiga meeste paarismängus. Kolmas järjestikune paarismängu meistrikuld tuli 21:17, 21:13 võiduga Mario Kirisma ja Robin Schmalzi üle. Pjedestaali kolmandale astmele tõusid Andrei Schmidt ja Hugo Themas.

Kuuba võitis teise kuldmedali koos Helina Rüüteliga naiste paarismängus, alistades finaalis Elisaveta Beriku ja Emili Pärsimi 21:14, 21:15. Pronksmedali said Catlyn Kruus ja Ramona Üprus.

Kolmas meistritiitel tuli Kuubale ja Kilkile segapaarismängus. Koos mängides võideti poolfinaalis tiitlikaitsjaid Kristjan Kaljuranda ja Helina Rüütelit ning finaalis Mikk Õunmaad ja Ramona Üprust. Finaalmäng kuulus Kuubale ja Kilkile tulemusega 18:21, 21:18, 21:15.

Eesti meistrivõistlustel medaleid võitnud Kuuba, Rüütel, Kruus, Üprus ja Pajuste alustavad juba pooleteise nädala pärast võistlemist naiskondlikul EM-finaalturniiril Türgis. Eesti sulgpallikoondis pole varem võistkondlike tiitlivõistluste finaali ehk kaheksa parima hulka jõudnud.

Toimetaja: Henrik Laever

