Kuuba on Eestisse naasmisega rahul: ma ei taha iga nädal lennujaamas elada

Kahel korral olümpial mänginud 29-aastasel Kuubal tuli Indias toimunud MM-il vastase paremust tunnistada naiste üksikmängu avaringis ehk 64 hulgas. Kuuba kaotas pool tundi kestnud kohtumises Vietnami esindajale Vu Thi Trangile tulemusega 13:21, 9:21. Maailma edetabelis asetseb eestlanna praegu 134. ning Trang 78. positsioonil. Kuuba karjääri senine parim edetabelikoht on 39.

"Mõlema geimi algused olid need, kus ma ei leidnud mingit rütmi," rääkis Kuuba Vikerraadiole. "Tingimused olid küll keerulised, saalis oli tuul, mis tegi olukorda raskemaks. Sama oli aga ka vastasel. Algus oli väga rabe, vastasel asjad õnnestusid. Ma ei tundnud kogu mängu jooksul kordagi ennast hästi või et ma saaks midagi ehitada. Kogu mäng oli vastase takti järgi."

Kuuba tunnistas, et tingimused Aasia saalides on teistsugused ja harjumatud. "Euroopas on mõned üksikud võistlused - All England ja näiteks MM - mis toimuvad väga suurtes saalides, sarnastes tingimustes, aga üldiselt Aasias konditsioneer kannab palli mitu meetrit," selgitas Kuuba.

2024. aasta lõpust treenib Eesti edukaim sulgpallur jälle püsivalt Eestis. Triitoni klubis on Kuuba teinud koostööd treener Robert Kaselaga, kes ka Eesti koondise eesotsas. Sellele vaatamata kinnitas Kuuba Vikerraadiole, et on praegu ka Eestis olles saanud jätkata profisportlasena. "On olnud tänu sponsoritele võimalik teha ainult sporti. Ikka enamasti kaks trenni päevas, rutiin on sarnane sellele, mis oli Taanis, võib-olla lihtsalt treeningud on natuke lühemad," selgitas ta.

"Ma ei tunne, et ma tahaksin iga nädal ainult lennujaamas elada. Vaim ja keha ei pidanud mingil hetkel sellele vastu. Olen nüüd teadlikumalt võtnud teise tee, rohkem olnud kodus ja mänginud vähem turniire. Viimastel hooaegadel on olnud ka häid tulemusi, aga ütlen ikkagi, et see oli minu jaoks õige samm. Taanis olin poolvigastatud, vaimselt väsinud - see ei oleks olnud jätkusuutlik," kinnitas Kuuba.

"Põlvedega on parem seis, üldiselt on keha tervem kui ta oli sel ajal, mil oli rohkem võistlusi. Siis oli ka koormus suurem. Kui ma nüüd mõtlen seda Indias mängitud mängu, siis ei tundnud ennast küll füüsiliselt kõige paremini. Keha on paremas seisus, aga treenituse tase võiks parem olla," tõdes Kuuba.