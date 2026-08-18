Kuuba piirdus MM-il ühe matšiga

Kuuba pidi esimeses ringis tunnistama Vietnami esindaja Vu Thi Trangi 2:0 (21:13, 21:9) paremust.

Esimeses geimis jäi Kuuba 3:12 kaotusseisu, võitis seejärel neli punkti järjest, et vähendada vahe viiele punktile, kuid lähemale ei saanud. Teises geimis oli Kuuba suurema osa mänguajast kümnepunktilises kaotusseisus.

Thi Trang kohtub teises ringis 14. asetusega korealanna Yu Jin Simiga, kes sai 2:0 (21:17, 21:17) jagu tšehhitarist Tereza Švabikovast.

Naiste üksikmängus on tiitlikaitsja rollis jaapanlanna Akane Yamaguchi (2.). Kõrgeimat asetust omab valitsev olümpiavõitja, korealanna Se Young An.