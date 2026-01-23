Clippers võitis teist korda järjest Los Angelese lahingu

Koduses Intuit Dome'is jäi mängu alguses kaotusseisu, aga haaras avaveerandi lõpus ohjadest ning jõudis kahekohalise eduseisuni. Lakers püsis teise veerandi alguses veel mängus, aga poolajaks juhtis Clippers juba 17 punktiga ning edu kasvas kolmandal veerandil ühel hetkel 26-punktiliseks.

Lakers vastas sellele aga 14:3 spurdiga ja lihvis otsustava veerandi alguseks vahe 14 punktile ning skooris hiljem veel 12 vastuseta punkti, jõudes kuus minutit enne mängu lõppu kahe punkti kaugusele. Clippers vastas 9:0 spurdiga, aga Lakers jõudis poolteist minutit enne lõpusireeni taas kolme punkti kaugusele.

Clippers lõpetas siiski kindlamalt ning vormistas hooaja kolmandas LA lahingus 112:104 (36:29, 28:18, 22:25, 26:32) võidu. Lakers võitis kodupubliku ees hooaja esimese omavahelise mängu, aga kaks järgmist on päädinud Clippersi koduareenil võõrustaja võiduga.

Clippersi parim oli 24 punkti visanud Kawhi Leonard, Ivica Zubac tegi 18 punkti ja 19 lauapalliga võimsa kaksikduubli, seejuures haaras horvaat kümme ründelauda. James Harden lisas samuti 18 punkti, jagas kümme korvisöötu ja võttis seitse lauapalli. Lakersi eest säras ei keegi muu kui Luka Doncic, kes lõpetas 32 punkti, 11 lauapalli ja kaheksa korvisööduga. LeBron Jamesi arvele jäi 23 punkti.

Philadelphias toimus tasavägine kohtumine kodupubliku toetust nautinud 76ersi ja Houston Rocketsi vahel, mis vajas võitja selgitamiseks lisaaega. 76ers oli otsustavatel lisaminutitel aga läänekonverentsi meeskonnast kindlam ja realiseeris 128:122 (32:34, 36:27, 22:27, 25:27, 13:7) võidu.

Tyrese Maxey viskas võitjate eest 36 punkti, igiliikur Kevin Durant tegi kaotajate eest sama. 76ersi võitu andis suure panuse ka keskmängija Joel Embiid, kelle arvele jäi 32 punkti, 15 lauapalli ja kümme resultatiivset söötu.

Dallas Mavericks teenis oma neljanda järjestikuse võidu, kui alistas neljandal veerandil tugeva spurdi 11:0 vahespurdi toel Golden State Warriorsi 123:115 (24:27, 31:23, 29:39, 39:26).

Dallase dünaamiline uustulnuk Cooper Flagg skooris 21 punkti ja haaras 11 lauapalli, mis tähistab karjääri tippmarki. Dallase liidriks kerkis 30 punkti visanud Naji Marshall, Max Christie lisas omalt poolt samuti 21 punkti. Hooaja lõpuni Jimmy Butlerist ilma jäänud Warriors nõjatus loomulikult Stephen Curry peale, kes tabas kaheksa kolmest ja viskas 38 punkti.

Tulemused:

Washington - Denver 97:107

Orlando - Charlotte 97:124

Minnesota - Chicago 115:120

Utah - San Antonio 109:126

Portland - Miami 127:110