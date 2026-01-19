X!

Noored kergejõustiklased püstitasid nädalavahetusel kolm uut rekordit

Kergejõustik
Helene Mia Millend (#134)
Helene Mia Millend (#134) Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

Möödunud nädalavahetusel Lasnamäe Kergejõustikuhallis toimunud U-14 ja U-16 vanuseklassi talvised Eesti meistrivõistlused tõid mitu uut Eesti noorterekordit.

Võistluste avapäeval püstitas Marit Tarm (Sparta SS) 1500 m jooksus uue U-16 vanuseklassi Eesti lühirajarekordi tulles võitjaks ajaga 4.48,03. Varasem rekord kuulus ajaga 4.48,61 Natalja Kononenko nimele ning oli joostud 2002. aastal, teatas Eesti Kergejõustikuliit.

Avapäeva teise rekordi püstitas Maria Smirnova (NPSK/Narvic), kes võitis 2000 m käimise uut U-14 vanuseklassi Eesti lühirajarekordit tähistava ajaga 11.19,13. Eelmine rekord kuulus Alina Demidovitši nimele ajaga 11:33.0 alates 2009. aastast.

Teisel päeval uuendas Helene Mia Millend (SK Fortis) lausa kahel korral U-14 Eesti rekordit 60 m tõkkejooksus. Eeljooksus sai ta kirja rekordit tähistava aja 9,20 ning finaalis parandas seda veelgi, saades ajaks 9,12. Eelmine rekord (9,25) kuulus Nora Rooma nimele ning oli joostud möödunud aastal.

U-14 ja U-16 vanuseklassi talvised Eesti meistrivõistlused tõid starti ligi 600 sportlast 43 klubist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

