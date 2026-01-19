Varnavskaja: see on fantastiline reaalsus!

X!

Iluuisutamine
Foto: Ken Mürk/ERR
Iluuisutamine

Möödunud nädalal Euroopa meistriks tulnud Niina Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja ütles ERR-ile, et tema juhendatav läks Sheffieldis toimunud EM-ile kriitikuid vaigistama.

21-aastane Petrõkina pälvis Sheffieldis toimunud tiitlivõistlustel lühikava eest 70,61 punkti, millega uuendas oma isiklikku tippmarki. Vabakavas lisas ta uut Eesti rekordit tähistavad 145,53 punkti ning teenis kokkuvõttes 216,14 punktiga oma teise järjestikuse Euroopa meistritiitli.

Enne EM-i võrdles Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja keerulist ettevalmistusperioodi supi valmistamisega. Kuidas see siis nüüd maitseb, kuldse lusikaga on hea süüa? "Nii ongi vaja suppi valmistada!" naeris treener. "[Petrõkina] oli see kord väga valmis, väga tige. Tal oli nii suur tahtmine, ta oli nagu lõvi!"

Varnavskaja ütles, et Petrõkina kuulis tema ümber keerlevat kriitikat ning see motivatsioon tuli tahtmisest end tõestada. "Liiga palju juttu oli. Ta tahtis näidata, et ei ole ühekordne Euroopa meister. Tahtis näidata, et ta suudab veel seda tiitlit kaitsta," sõnas Varnavskaja.

Kes Petrõkinat alahindas? "Diivanikriitikud," vastas juhendaja. "Las teevad edasi, stimuleerivad meid."

Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid EM-ilt Tallinnasse Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

21-aastane Petrõkina tuleb tiitlivõistluste pingega muljetavaldavalt toime ning suudab oma parimad esitused teha kõige suurematel lavadel. Kust selline oskus tuleb? "See on kogemus. Päris palju oli võistlusi seljataga, see on tema kogemus. Pärast igat võistlust rääkisime, tegime analüüsi. Ta sai hakkama, suudab ennast nüüd õigel hetkel kokku võtta," ütles juhendaja.

Ligi kuu aja pärast ootab aga ees veelgi suurem võistlus, kui Petrõkina läheb jääle Milano Cortina olümpiamängudel. Mida järgmise kuu jooksul veel parandada saab?

"On tehniline osa ja on koreograafia osa, see teine osa võiks natuke parem olla. Ta kontrollis täielikult elemente, tahaks, et ta natuke emotsionaalsemalt teeks oma kava," ütles Varnavskaja. "Lühikava oli meil enam-vähem valmis, aga vabakava pärast natuke muretsesin, sest ei olnud tehtud nii palju sõite tehtud kui vaja. Näen arenguruumi, loodan, et jõuame teha ja järgmistel võistlustel juba näidata."

Tema õpilane oli kodumaale naastes väga rõõmus, kuidas Varnavskaja end pärast sellist võitu tunneb? "Seekord luban endal tunda, et see juhtus ja on reaalsus. See on fantastiline reaalsus! Olen õnnelik!" vastas kogenud juhendaja.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

