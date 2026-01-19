Lilender: Eesti iluuisutamises toimuv on kaheksas maailmaime

Niina Petrõkina kaitses nädalavahetusel Sheffieldis oma mullu Tallinnas võidetud Euroopa meistritiitlit. Teine järjestikune kuldmedal tuli vaatamata sellele, et Petrõkina käis oktoobri alguses Saksamaal kannakõõluse operatsioonil ning sai treeningul esmakordselt raskemaid hüppeid harjutada alles detsembri lõpus. Sheffieldi EM oligi tema esimeseks sel hooajal täiskoormusega tehtud võistluseks.

"Kui ma nägin lühikava, siis sain aru, et tal silmad põlevad ja sees on teine energia," rääkis koos Anu Sääritsaga ERR-i kanalitel EM-i kommenteerinud Lilender esmaspäeval "Vikerhommikus". "Väike aimdus oli, et vist teeb ära. Küsimus oli, et mis medali ta saab. Aga enne lühikava, kuu aega tagasi, poleks sellest osanud isegi unistada. Tal on väga hea uisutehnika, mis pole selle ajaga kannatanud. Oli lihtsalt vaja saada vormi, neid kavasid piisavalt sõita ja nii see ime juhtuski."

Kui mullu krooniti Petrõkina Tallinnas Euroopa meistriks 208,18 punktiga, siis nüüd viis ta Sheffieldis Eesti rekordi juba 216,14 punkti peale. "Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalikogemus annab väga suure eelise," kinnitas Lilender. "Ta on pärast eelmise aasta võitu olnud kogu aeg pildil kui A-klassi staar. Enne seda oli ta A ja B vahel, aimati, et ta võib tulla ja teha. Kui sa oled selle tiitli saanud, lähed jääle tegelikult hoopis teise tundega."

Lilender usub, et Milano Cortina olümpiamängudel võiks Petrõkina julgelt mahtuda esimese kuue sekka. "Eespool on ikkagi naised, kes hüppavad kolmest Axelit, mida Niina võistlustel veel ei ole proovinud. Aga kunagi ei tea: kui need naised eksivad ja Niina teeb jälle oma sõidu, ongi jälle üllatus käes. Treeningutel on ta neljaseid hüppeid proovinud. Kolmese Axeli peale on tal hammas küll verel," lisas ta.

Aleksandr ja Mihhail Selevko olid Sheffieldi meeste üksiksõidus lühikava järel esikolmikus, kuid langesid vabakavaga vastavalt viiendaks ja kuuendaks.

"Kohutavalt kurb, see oli neile ideaalne võimalus. Uks oli avatud medal võtta. Suur pettumus, aga samas on nad kogu aeg olnud veidi ebastabiilses vormis," tõdes Lilender. "See pingetaluvus... Niinal seda on, Aleksandril ja Mihhailil nii palju võib-olla mitte. Uisuvõistlus ongi kohutav pingetaluvus. Vennad Selevkod on kogu aeg võidelnud sellega ja sellest ka ebastabiilsus tuleb: justkui vorm lubab, aga pingetaluvus ei luba seda realiseerida."

Lilender kinnitas, et Eesti iluuisutamine elab praegu kauneid aegu. "See on lihtsalt kaheksas maailmaime, et on kokku sattunud sellised sportlased ja treenerid. Võib-olla see Tondiraba jäähalli ehitus on tee sillutanud, palun ehitage meile veel üks jäähall ja võib-olla tuleb ka jäätants ning paarissõit!"