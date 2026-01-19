Kahekordne Euroopa meister Petrõkina: pidin näitama, et olen parim!

"Ma olin valmis selleks, teadsin, et inimesed tulevad. Aga ei teadnud, et nii palju! Arvasin, et viis kaamerat, aga mitte 20!" naeris Petrõkina, kes oli kolm päeva varem teeninud oma teise järjestikuse Euroopa meistritiitli.

21-aastane iluuisutaja pälvis oma lühikava eest 70,61 punkti, mis tähistas ühtlasi uut isiklikku tippmarki. Vabakavas lisas ta uut Eesti rekordit tähistavad 145,53 punkti ning püstitas kokkuvõttes 216,14 punktiga samuti rahvusrekordi. Lähim konkurent, belglanna Loena Hendrickx (191,26 p) jäi Petrõkinast pea 25 punkti kaugusele!

"See oli üllatus. Aga saan aru, et paljud ei valmistunud praegu nii kõvasti Euroopa meistrivõistlusteks, sest olümpiamängud tulevad," ütles Petrõkina. "Mul ei olnud sellist võimalust, sest ma pidin näitama, et olen parim."

"Lühikava on minu jaoks tavaliselt raskem kui vabakava. See kord ma läksin kuidagi väga rahulikult lühikavasse, tegin kõik ära nagu treeningul. Emotsioone ei olnudki üldse, sel võistlusel ei olnud nii palju emotsioone nagu eelmisel aastal. Puhkepäeval oli väga väsinud, aga sain puhata ja seda oli vaja, et nautida eelmist päeva ja ennast vabakavaks kokku võtta."

"Vabakavas oli väike närv sees, surve oli suur. Kuidagi võtsin selle maha ja lihtsalt läksin võistlema," lisas Petrõkina. "Pärast viimast piruetti, kui hakkasin põlvede peal pöörlema, siis näete, et hakkasin juba naerma. Sel hetkel teadsin, et võitsin!"

Eesti Uisuliit pole veel ametlikult kinnitanud, millised Eesti uisutajad veebruaris Milano Cortina olümpiale pääsevad. "Loodame, et ma lähen!" naljatles värske Euroopa meister.

Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid EM-ilt Tallinnasse Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Tean, mille kallal pean veel töötama. Hoidsin veel vabakavas emotsioonid sees, lühikavas oli kõik suurepäraselt tehtud. Mul on väga hea meel selle üle, et sõitsin oma kavad puhtalt ja kõik elemendid olid neljandale tasemele tehtud, mingeid miinuseid ei olnud," rääkis Petrõkina.

Möödunud aasta ei olnud tema jaoks lihtne, kui Petrõkinat häiris tõsine jalavigastus. Alles oktoobri alguses käis ta parema jala kannakõõluse tõttu operatsioonil ehk taastumine käis väga kiirelt. Kuidas ta end veel sellisesse vormi ajada suutis?

"Ma ei tea!" naeris Petrõkina. "Treenerid aitasid kokku võtta ennast! Mul on lihtsalt väga suur tahtmine, see tahtmine aitab mul liikuda edasi. Kui elu võtab mult kogu aeg võimaluse uisutada ära, siis tahan veel rohkem uisutada."

"See kord hakkas jalg paremaks minema nädal enne Euroopa meistrivõistlusi, kui oli suur töömaht. Sain selle nädalaga saavutada nii hea vormi, et võistlusel tuli hästi välja. Lihased mäletavad kõike, lihasmälu töötab hästi. Olin mentaalselt valmis ja kui on kokku selline komplekt olemas, siis tulebki hea tulemus," lisas ta. "Jalg hakkas natuke valutama lõpus, aga siis, kui oli puhkepäev. Praegu valutab. Nagu ütlesin, et huvitav trauma – kui annan puhkust, siis valutab rohkem."

Milano Cortina olümpiamängude avatseremoonia toimub 6. veebruaril, naisüksiksõitjad lähevad jääle aga 17. veebruaril. Kuidas järgmine kuu Euroopa meistri jaoks välja näeb, mida veel paremaks teha saaks? "Peamine asi, mida me peaks treeneritega tegema, on hoidma seda jalga. Et ei kiirustaks ja teeks hullemaks. Minu jaoks on see alati kõige raskem," ütles Petrõkina. "Keskendungi selle peale, et tahan olümpial rohkem emotsiooni näidata. See kord hoidsin seda veel sees."

"Praegu peame natuke vormi langetama, et pärast seda tõsta. Kui hoiad seda kõrgel tasemel, on väga raske. Peame treeneriga läbi rääkima ja teeme plaani, praegu veel ei tea. Oleme kõik nii väsinud, afterparty oli ka, nüüd jalad ka valutavad."