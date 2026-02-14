Petrõkina jõudis Milanosse: ma ei tunne pinget

Kahekordne iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina jõudis laupäeval Milano Cortina olümpiamängudele ja proovis kohe olümpiajää ära. Petrõkina ütles ERR-ile, et ei tunne ega taha olümpiadebüüdi eel pinget tunda.

Petrõkina ja tema treener Svetlana Varnavskaja jõudsid laupäeval Milanosse enne kümmet ja olid vähem kui kaks tundi hiljem juba jää peal. "Väga hea, soe, jääkvaliteet on ka hea. Kõik hüpped tulid välja, vaatamata sellele, et ma tulin ilma soojenduseta üldse, kohe otse lennukist. Tegin soojendust, kui jooksin kohvritega siia," ütles Petrõkina ERR-ile.

"Aga see atmosfäär on väga lahe, mulle väga meeldib, kuidas siin on kõik ümber tehtud ja need värvid on kõik nagu multifilmis."

Jaanuaris krooniti ta teistkordselt Euroopa meistriks, aga Petrõkina ütles, et tavapärasest suurem meediatähelepanu väsitas teda. "Väga palju emotsioone oli, sest pärast Euroopa meistrivõistlusi oli mul väga palju intervjuusid. Ma saan aru, et see on minu töö ja proovin ikkagi sellega harjuda, aga see ikkagi võtab väga palju energiat ära," sõnas sportlane. "Olin juba väga väsinud, tahtsin lihtsalt istuda kuskil vannitoas, läksingi spaasse lõpuks ometi, natuke viibisin seal, natuke puhkasin."

Intervjuude vahel jõudis ta ikkagi õnneks ka trenni teha. "Kuna ma praegu ei õpi, kontsentreerun treeningprotsessile ja tahan praegu spordis endast maksimumi anda, nii et mul on päris palju aega. Aga seda aega proovin võtta rohkem puhkuseks," rääkis ta.

Niina Petrõkina ja Svetlana Varnavskaja Autor/allikas: Team Estonia

Pärast Euroopa meistrivõistlusi tegi ta palju jõutreeninguid. "Lihased valutavad ja üks päev tuled, sul kõik tuleb välja. Teine päev tuled, ei tunne oma keha, sest kõik valutab või sa magad. Läks hästi, võin öelda. Kui kokkuvõttes rääkida, siis läks kõik hästi," ütles Petrõkina.

Euroopa meistrivõistlusteks taastunud jalg on kenasti vastu pidanud. "Kui ma teen natuke liiga temale, hüppan liiga palju hüppeid või liiga kaua seisan uiskudes, siis ta hakkab natuke tundma andma, aga põhimõtteliselt kannatab juba palju rohkem kui enne," rääkis iluuisutaja.

Kas kahekordne Euroopa meister tunneb olümpiadebüüdi eel ka lisapinget? "Ma ei tunne pinget ja ma ei taha seda tunda, sest pinge tavaliselt väga ei aita. Ma lihtsalt tahan nautida seda hetke," vastas ta.

Petrõkina ütles, et vaatas reedel meeste vabakava ning poetas ka pisaraid. "Ma tean, kui raske on ennast kokku võtta, just pärast head lühikava ja nii kahju, et paljudel see ei tulnud välja," rääkis ta. "Kuidagi väga šokeeriv tulemus tuli. Jah, ma olen õnnelik nende üle, kes said sellega hakkama, see näitab, et nad on väga tugevad. Mitte ainult füüsiliselt, aga mentaalselt. Aga jah, kahju. Nagu öeldakse, favoriidid tavaliselt ei võida olümpiamänge ja see on igal olümpial tõeks saanud."

Vaimne tugevus on suurimal laval esmatähtis. "Kui sa oled ainult pooleldi valmis, siis mingit tulemust väga ei tule välja. Mul oli selline periood, kui olin füüsiliselt väga hästi valmis, aga mentaalselt ei olnud ja siis võistlustel ei saanud ennast kokku võtta üldse. Isegi mõnikord on vaja rohkem mentaalselt olla valmis, siis sa võid ennast kuidagi kokku võtta füüsiliselt ka," ütles Petrõkina.

Kas ta on siiani unstoppable (pidurdamatu - M.V)? "Like always! (nagu alati - M.V.)" vastas Petrõkina.

Naised esitavad oma lühikava teisipäeval, 17. veebruaril. Vabakavaks minnakse jääle kaks päeva hiljem.