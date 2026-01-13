Petrõkina on EM-iks valmis: nüüd juba tunnen, et saan, oskan ja tahan

Maailma edetabeli põhjal kuulus tiitlikaitsja Niina Petrõkina EM-il startiva 38 naise seas kuuma gruppi. Loosipotist võttis ta lühikavaks stardinumbri 33 ja tuleb nii homme jääle kuumas grupis esimesena. Enne EM-ile lendu ütles ta, et ootab suurt starti mõõduka närvipigega.

"Kui mul ei oleks seda traumat, võib-olla ma närveeriksin rohkem kui praegu," sõnas Petrõkina. "Kuu aja eest ma veel ei arvanud, et üldse EM-ile lähen, sest ma ei saanud jalaga veel midagi teha. Nüüd on juba teised tunded: et ma saan, ma oskan, ma tahan minna, sest nii ammu pole võistelnud nii suure publiku ees. Mulle nii väga meeldib võistelda, kui inimesed mind vaatavad ja toetavad. Juba väga ootan seda tunnet," lisas tiitlikaitsja.

Et trauma tõttu jäi võistluskogemusi napiks, käis Petrõkina aasta lõpus esinemas atraktiivsetel jääsõudel Saksamaal ja Prantsusmaal, kus sai pinge all proovida ka raskemaid hüppeid. Need esinemised aitasid taastada vormi ja lisasid motivatsiooni.

"Meil oli kolm linna, kus me esinesime: Ingolstadt, Oberstdorf ja Regensburg, nende vahel mul oli veel üks sõu Prantsusmaal Vaujany's. Meid vaatas seal 4000-5000 inimest, see oli isegi raskem, sest oli pime ja sa ei näe, kuhu sa sõidad. Võin öelda, et esineda show´l on raskem kui võistlustel, sest seal esineme soojenduseta," selgitas Petrõkina.

"Kuna mul ei olnud sel hooajal suuri võistlusi, ma ei saanud GP-etappidel startida, siis oli vaja esinemisi, et näha, kuidas keha regeerib, kuidas publikuga hakkama saan, millised tunded tekivad, kuidas ennast hoida suudan. Need olid väga kvaliteetsed ja professionaalsed show'd ja ma nautisin esinemisi. Päevad olid seal pikad ja olime hommikust hilisõhtuni proovide ja esinemistega jalgel. Kui neid esinemisi poleks olnud, siis ma ei tea, kuidas ma oleks vormi saanud," tõdes valitsev Euroopa meister.

Nüüd, kui parem jalg lubab teha kõiki raskemaid hüppeid, paneb Petrõkina EM-il nii lühi- kui vabakavas selga uhiuue võistluskleidi. "Kõik kostüümid on seekord uued. Tegime palju kostüüme, valisime ning proovisime leida sellise kostüümi, et see näeks Euroopa meistrivõistlustel - ja kui saab, siis ka olümpial - suurepärane välja."

Tase on algaval EM-il tugev, sest kõik mullu Tallinnas esikümnesse jõudnud naised on Sheffieldis kohal, lisaks ka tunamullune Euroopa meister Loena Hendrickx Belgiast.

"Ma tahan, et ta teeks oma elemendid ära heal tasemel ja siis juba näeb, mis kohtunikud panevad. Oleme valmis ja loodame, et kohtunikud hindavad meid hästi," lisas treener Svetlana Varnavskaja.

Tiitkaitsja Niina Petrõkina astub kolmapäeval Sheffieldis jääle veerand tundi enne keskööd. ERR-i spordiportaali otseülekanne naiste lühikavast algab kell 20.30. Kell 20.50 alustab oma lühikava Kristina Lisovskaja, kell 21.30 Nataly Langerbaur.