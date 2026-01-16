X!

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks

Iluuisutamine
{{1768548360000 | amCalendar}}
Niina Petrõkina Sheffieldi EM-il
Niina Petrõkina Sheffieldi EM-il Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Iluuisutamine

Iluuisutaja Niina Petrõkina võitis Suurbritannias Sheffieldis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel teist aastat järjest naiste üksiksõidus kuldmedali.

Lühikavaga lähimate konkurentide ees ligi kuuepunktilise edu saavutanud Petrõkina sooritas sisuliselt veatu kava seitsme kolmekordse hüppega, teenis vabakava eest uut Eesti rekordit tähistavad 145,53 punkti ning püstitas kahe kava kokkuvõttes samuti Eesti rekordi 216,14 punktiga.

Nõnda kaitses Petrõkina edukalt oma mullu Tallinnas võidetud EM-kulda. Eelmisel aastal teenis ta kodujääl 208,18 punkti. "Ma ei tea, kuidas ma seda tegin, aga tean, et olen pidurdamatu! Armastan seda, mida teen. Vajasin kõike, mis minuga on juhtunud, et praegu siin olla," kommenteeris Petrõkina kohe võidu järel.

Vabakava viiendalt kohalt alustanud tunamullune Euroopa meister, Belgia iluuisutaja Loena Hendrickx pakkus ilusa soorituse, sai kokku 191,26 punkti ning teenis hõbeda. Tema kaasmaalanna, lühikava järel teisel kohal olnud Nina Pinzarrone vabakava ebaõnnestus, ta kogus lõpuks 185,40 punkti ja pidi leppima neljanda kohaga. Nende vahele mahtus itaallanna Lari Naki Gutmann 186,87 punktiga.

Lühikava järel kümnes olnud Nataly Langerbaur alustas reedest vabakava korraliku kaskaadiga, aga ebaõnnestus kahel hüppel ja langes esikümnest välja. Vabakava eest teenis ta 95,40 punkti ning sai kahe kava kokkuvõttes 151,61 punkti, mis andis talle 19. koha.

"Ei läinud just nii, nagu oleksin soovinud ja arvan, et olen palju paremaks võimeline. Aga seekord läks nii ja ju siis oli vaja sellist kogemust ka," kommenteeris Langerbaur oma esitust.

Langerbauri vabakava:

Enne võistlust:

Naiste üksiksõidus on Eesti jaoks väga põnev seis, sest lühikava järel asus juhtima tiitlikaitsja Niina Petrõkina, kes kogus oma esitusega 70,61 punkti.

Talle järgnevad belglanna Nina Pinzarrone (64,97), itaallannad Anna Pezzetta (64,85) ja Lara Naki Gutmann (63,75) ning belglanna Loena Hendrickx (63,34).

Kõrgel kümnendal kohal on lühikava järel ka Nataly Langerbaur (56,21).

Vabakava sõidetakse vastupidises järjestuses ehk Langerbaur saab jääle kolmandas soojendusgrupis kell 22.25 ja Petrõkina võistluse viimase naisena kell 23.44.

Toimetaja: ERR Sport

