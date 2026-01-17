Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

Lühikavaga lähimate konkurentide ees ligi kuuepunktilise edu saavutanud Petrõkina sooritas sisuliselt veatu kava seitsme kolmekordse hüppega, teenis vabakava eest uut Eesti rekordit tähistavad 145,53 punkti ning püstitas kahe kava kokkuvõttes samuti Eesti rekordi 216,14 punktiga.

"Mul ei ole praegu palju emotsioone. Kogu kava jooksul üritasin lihtsalt keskenduda ning unustada, et need on Euroopa meistrivõistlused; lihtsalt mõelda, et see on järjekordne trenn," kommenteeris Petrõkina pärast kullavõitu.

"See oli väga raske, aga sain sellega hakkama ja loodan, et mul õnnestub seda ühel päeval veel korrata. Teadsin kava lõpus juba, et sellest piisab võiduks," lisas kahekordne Euroopa meister.

Petrõkina järel teenis hõbeda tunamullune Euroopa meister Loena Hendrickx 191,26 punktiga, pronksi viis 186,87 punktiga Itaaliasse Lara Naki Gutmann. Nataly Langerbauri vabakava ebaõnnestus ning ta pidi leppima 151,61 punkti ja 19. kohaga.

"Ma pole kuigi rahul, tean, et olen paremaks võimeline," kommenteeris Hendrickx. "Tundsin end täna üsna veidralt. Ärkasin lühikava hommikul haigena ning see on läinud vaid hullemaks. Siiski olen hõbemedaliga rahul, kuigi oleksin tahtnud hõbeda võita parema esitusega," lisas ta.