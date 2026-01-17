VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit
Eesti iluuisutaja Niina Petrõkina kaitses Sheffieldis toimunud Euroopa meistrivõistlustel oma mullu Tallinnas võidetud kuldmedalit, kui kogus kahe kava kokkuvõttes Eesti rekordit tähistavad 216,14 punkti.
Petrõkina sooritas reedese vabakava käigus puhtalt seitse kolmekordset hüpet ja sai kohtunikelt 145,53 punkti. Varasem Eesti rekord oli tema mullustel Euroopa meistrivõistlustel kogutud 139,24 punkti.
Kahe kava kokkuvõttes nihutas Petrõkina Eesti rekordit 7,96 punktiga. Viimati kaitses naiste üksiksõidus EM-tiitlit Jevgenia Medvedeva aastal 2017.
Toimetaja: ERR Sport