VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

Petrõkina sooritas reedese vabakava käigus puhtalt seitse kolmekordset hüpet ja sai kohtunikelt 145,53 punkti. Varasem Eesti rekord oli tema mullustel Euroopa meistrivõistlustel kogutud 139,24 punkti.

Eesti iluuisutaja Niina Petrõkina kaitses Sheffieldis toimunud Euroopa meistrivõistlustel oma mullu Tallinnas võidetud kuldmedalit, kui kogus kahe kava kokkuvõttes Eesti rekordit tähistavad 216,14 punkti.

