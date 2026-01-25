X!

Petrõkina ema: tundsin, et olen koos Niinaga jääl

Iluuisutaja Niina Petrõkina on suutnud mitmeid kordi ennast nullist taas ülesse töötada. Treeneri, koreograafide, arstide kõrval on selles suur roll olnud ka tema toetaval perekonnal.

Petrõkina kaitses hiljuti Sheffieldis oma mullu Tallinnas võidetud EM-kulda ning näitas suurt tahtejõudu, sest alles oktoobris käis ta parema jala kannakõõluse tõttu operatsioonilauale. Lisaks sportlase enda sisule on tema kõrval aga suurepärane tiim, kuhu kuulub ka ema Natalia, kes abistas Sheffieldis logistika, info ja turvatundega.

Tütre sõite jälgis ta kõrge pulsiga. "Süda tuksus ikka päris korralikult. Õnneks meil oli aega enne lühikava natukene kohaneda," ütles Natalia Masterova ERR-ile. "Lühikava päeval oli pulss nii kõrge. Tema sõidu ajal mulle tundub, et ma ei hinga, aga alati teen kõike kaasa. Kui Niina lõpetas oma sõidu, siis olin väga väsinud, nagu sõidaks ise kaasa. Ma ei oska istuda, ma alati seisan ja nüüd ma mitte ei seisa, vaid teen neid hüppeid kaasa, loen neid ringe piruettidel ja tunnen, et olin koos Niinaga seal jääl."

"Siis õnneks oli üks päev vahet, kus sai jälle maha rahuneda ja reedel üritasime kõike võtta väga rahulikult. Svetlanale kirjutas üks tema õpetaja, kauaegne treener, et ärge valvake oma medalit."

"Tavaliselt ongi, et paljud põruvad sellega, et kui sul lühikava läks väga hästi ja siis hakkad mõtlema, et kuidas ja mis sul on kaotada? Ma vaatasin, et Niina oli nii rahulik, ta oli meist kõigist kõige rahulikum. Me võime kõik olla äärmiselt rahul just sellega, kuidas ta suutis ennast kokku võtta," ütles ema Natalia.

Pärast jalaoperatsiooni tagasi saadud uisutamisrõõm aitas ema sõnul Petrõkinal näidata suurt enesekindlust ja pingetaluvust. "Ma arvan, et see on esmalt tema väga-väga suur tahe. Tal on see tahe, et ta tõesti läheb läbi ükskõik millise seina," ütles ema.

"Tal oli selline rõõm, et sai hüpata lõpuks kõiki oma hüppeid. Ta tundis ennast füüsiliselt sada protsenti valmis. Vaatamata sellele, et nad ei suutnud treeningutel neid kavasid väga palju läbi sõita, aga see tahe aitas ennast kokku võtta. Ta tõesti ei mõelnud, et on suur võistlus ja ta kaitseb tiitlit," jätkas Masterova.

Perekond aitas Niinal leida oma kire ja annab olümpiaks valmistuvale kahekordsele Euroopa meistrile tugeva tagala. "Mul on selline tunne, et ta lihtsalt läks nautima, et saab teha kõike, mida ta oskab. Seda oli näha, et ta nautis. Siin oli näha, et oli nii rahulik, kontrollis igat liigutust. Tal ei olnud mingit pinget, sest ta tegi seda, mida meeldis teha ja mida ta armastab teha. Ma arvan, et see aitas teda."

Petrõkina läheb Milano Cortinas jääle 17. veebruaril, vabakava toimub kaks päeva hiljem.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

