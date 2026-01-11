Petrõkina läheb EM-ile tiitlit kaitsma: vorm on tagasi tulnud

Petrõkina on harjunud keerulistest seisudest välja rabelema. Tallinnas Haabersti jäähallis näitas ta treeningul kavasid läbi sõites, et nüüd sujuvad kõik kolmekordsed hüpped ka opereeritud paramalt jalalt.

"Just eile ma hüppasin väja Lutz-Rittberger kaskaadi, mille ma hüppasin enne eelmist EM-i. Ma ei ole hüpanud seda juba aasta. Võin öelda, et vorm on tagasi tulnud," kinnitas Petrõkina ERR-ile. "Sellel nädalal ma tegin ülihead tööd. Pidime ühe nädalaga tegema nii suure mahu, mida eelmine kord tegin kolme nädalaga ja siiamaani olen veel elus. Võib öelda, et hästi läheb."

Petrõkina sõnul annab jalg end vahepeal siiski tunda. "Ka täna istusin vahepeal. Nädala lõpuks on keha rohkem väsinud ja kui teen liiga palju hüppeid, siis jalg ei tööta ja ma ei saa normaalselt tõugata. Ikkagi vaatan, kuidas jalg reageerib ja loodan, et me koos saame hakkama ja teeme suurepäraselt tööd."

Koormuste doseerimine on olnud kõvaks väljakutseks ja Petrõkina tippvormi viimiseks pole treener Svetlana Varnavskaja saanud üks-ühele kasutada varasemaid retsepte.

"See on nagu supi valmistamine, kogu aeg paned midagi juurde ja proovid maitsta. Ma ei hakka rääkima, et raske. Muidugi see ei ole lihtne töö, pea töötab kogu aeg," tõdes Varnavskaja.

Kodune koreograaf Alina Boyko aitab lihvida veel liigutuste täpsust. Tiitlikaitsja on tahtmist täis, kiire ja lennukas, heas füüsilises ja vaimses vormis. Kaks nädalat on ta saanud teha kõiki hüppeid.

"Meil on igapäevane rutiin, mis toob juba väga palju rõõmu, sest ta on päris heas vormis," rääkis Boyko. "Hüppab kõik oma hüpped, sama kavade raskusastmega nagu mullu läheme nüüd EM-ile. Me oleme - mitte päris valmis -, aga liigume sinna, kuhu on vaja. Püüame teha maksimumi. Ei tea, kuidas seekord läheb, aga me teeme kõike, et näidata oma taset. Me ei lähe lihtsalt võistlema, vaid me võitleme."

Elementide raskusaste on mõlemas kavas kruvitud nüüd sama raskeks nagu mullu kodus kulla toonud EM-il, kus Petrõkina viis oma rekordi 208 punkti peale. "Loodan, et saan sellega hakkama. Ainuke väike muudatus on vabakavas, kus nüüd kava teises pooles ma ei tee mitte Lutz-Euler-Salchow, vaid Lutz-Axel-toeloop hüpete järjestuse. Selline väike muudatus, millest iluuisutajad saavad aru. Lihtsalt see annab natukene rohkem punkte," selgitas ta.

"Tahan ikkagi võistelda tipptasemel. See kavade raskusaste, mida ma tegin Eesti meistrivõistlustel ja Tallinn Trophyl oli selline plaan C, isegi mitte B, kuna siis ei suutnud ma veel paremast jalast hüpata. Nüüd parem jalg töötab, hästi töötab. Mõnikord vajab küll puhkust, aga ikkagi töötab."

Kas selline kavade plaan näitab, et Petrõkina läheb tiitlit kaitsma? "No jah, ma lihtsalt ei mõtle selle peale. Ma tean, et kui teen oma tööd hästi, siis tulevad head tulemused."

Esmaspäeval seisab ees lend Sheffieldi, tiitlikaitsmist alustab Niina Petrõkina kolmapäeva õhtul. Naiste lühikava võistlust saab ETV2 vahendusel jälgida alates 20.30-st.