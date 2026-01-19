FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

Mullu Tallinnas Euroopa meistriks tulnud Petrõkina läks möödunud nädalavahetusel Sheffieldis toimunud EM-il juhtima pärast lühikava, kui parandas oma isiklikku rekordit enam kui pooleteise punktiga. Vabakavas esines valitsev Euroopa meister kindlalt ning pälvis uut Eesti rekordit tähistava 216,14 punktiga teise järjestikuse Euroopa meistritiitli.

Mihhail Selevko ja vanem vend Aleksandr jõudsid lühikavas suurepärase saavutuseni, kui mõlemad uisutasid esikolmikusse. Vabakavas paraku nii hästi ei läinud ning vennad langesid medalimängust: Aleksandr pälvis kokkuvõttes viienda ja Mihhail kuuenda koha.