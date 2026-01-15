Petrõkina koreograaf: ta suutis sel korral kava väga kergelt sõita

Oktoobris jalaoperatsioonil käinud ja alles aasta lõpus taas raskemaid hüppeid hüpata saanud 21-aastane Petrõkina lühikava õnnestus Inglismaal Sheffieldis peetaval EM-il väga hästi, teenides 70,61 punkti. Tema senine tippmark oli eelmisel aastal Tallinna EM-il teenitud 68,94.

Petrõkina koreograaf Alina Boyko, kellega tehti nädal enne EM-ile ärasõitu kodus kõvasti tööd, jäi hoolealuse esitusega väga rahule.

Millise emotsiooniga sa seda sõitu vaatasid ja kuivõrd vaimustuses oled ka ise?

Olin tegelikult eile terve päeva väga pinges. Eks emotsioonid olid laes. Kodus hüppasin ja karjusin, loodan, et naabritel ei olnud midagi selle vastu. See oli võimas, tõesti oli nii hea meel tema üle, et ta sai hakkama ikkagi sellega.

Oli hämmastav, et nii vähe aega pärast jalaoperatsiooni on ta sellise enesekindluse saanud ja lisaks nendele rasketele hüpetele – ta ise ka rõhutas –, tahtis ta väga hästi teha ära kõik piruetid ja sammude seeriad. Need tulidki maksimumi tasemele.

Jah, õnnestus väga hästi! Tegime väga palju tööd, nägime vaeva, aga nautisime tegelikult seda tööprotsessi, sest enne seda ta ei saanud panustada nii palju. Õnneks jalg lubas just õigel hetkel seda teha. Õnnestus väga hästi minu arust. Oli tore jälgida ja näha, et ta mõtles selle peale, mida me oleme temaga trennides teinud. Õnnestus väga hästi! Nii iga kord ei juhtu.

See väike varu, mis Tallinnas jäi, selle ta nüüd realiseeris täiega ära?

Jah, kindlasti. Ja arenguruumi on ka veel, loodame, et ei piirdu sellega. Järgmine kord üritame veel natuke paremini sõita ja siis tulevad uued rekordid.

See oli ka väga oluline, arvestades et vabakava tuleb raske, et see edu on seal viis, kuus, seitse, 14 punkti ohtlikumate konkurentidega. Kuidas vabakavale vaateid näed?

Kõige tähtsam osa on tõesti veel ees. Loodame, et ta suudab, saab hakkama. See on nii vaimselt kui füüsiliselt väga raske, vabakava on pikem. Aga kui ta sõidab puhtalt, siis vaatame, kas sellest piisab.

Igal juhul mentaalselt on ta suureks võitluseks valmis, nüüd on lihtsalt seda kogemust vaja rakendada, kuidas rahu säilitada?

Just, tegelikult on tal juba päris suur kogemus ja on näha, et see aitab. Ta ise tunneb palju rohkem kindlust. Ja see kindlasti viibki edasi. Ma arvan, et see praegu väga aitas, et tal eelmisel aastal õnnestus väga hästi sõita.

Koreograafi pilguga – mis sulle paistis veel silma selle lühikavaga? Mida tervikuna põnevusega vaatasid?

Ma arvan, et sel korral oli põhiline, et ta sõitis seda nii kergelt. Ma isegi vaatasin, kui ta läks lühikava sõitma, et ta oli kuidagi nagu liiga vaba, kuidagi liiga lõbus. Ma veel mõtlesin, et võta ennast kokku! Vaatasin pärast teist korda ja kolmandat korda ja ma iga kord nautisin. Ta suutis kuidagi väga kergelt seda sõita. See paistis silma sel korral.

Oskab raske töö kergeks valada?

Jah, ja see ongi minu arust kõige tähtsam. Meisterlikkus ongi selles, et sa oskad näidata, et see on väga kerge. Ma alati ütlen, et sa pead sõitma nii, et näiteks mina mõtlen, et panen uisud jalga ja lähen teen täpselt samamoodi. Siis see tõesti on juba meisterlikkus.

* * *

Naiste üksiksõidus selguvad Sheffieldis parimad reedel, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne vabakavast algab kell 20. Lisaks Petrõkinale püüab head kohta lühikavas isikliku rekordiga kümnenda koha saanud Nataly Langerbaur.