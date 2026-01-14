X!

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks

Iluuisutamine
{{1768387260000 | amCalendar}}
Niina Petrõkina
Niina Petrõkina Autor/allikas: SCANPIX / PA
Iluuisutamine

Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel Sheffieldis läks Niina Petrõkina naiste lühikava järel belglanna Nina Pinzarrone ees esikohale. Tubli esituse tegi ka Nataly Langerbaur, kes võttis sisse kümnenda positsiooni, aga Kristina Lisovskaja piirdus 26. kohaga ja vabakavale ei pääse.

Petrõkina kava õnnestus. Sealjuures ka raskemad elemendid ehk kaskaad kolmesest lutz'ist ja kolmesest toeloop'ist ja veel üks kolmene flip. Need hüpped sooritas Petrõkina hiljuti opereeritud paremalt jalalt. Kõik see tõi 70,61 punkti, mis tähistab tema isiklikku rekordit. Eelmisel aastal Tallinna EM-il oli summa 68,94.

"Ma olin nii rahulik. Soojendusel närveerisin, aga siis proovisin nagu treener mulle ütles: rahuneda maha," lausus Petrõkina pärast etteastet. "Ja kui ma läksin sõitma, kontrollisin igat liigutust. Täpselt nagu olime töötanud koreograafiga."

"Kõige raskem moment oli, kui ma olin teinud kõik hüpped, siis minna sammudesse, et ei tuleks mingit koperdamist. Aga sain hakkama, tegime viimase nädalaga väga palju trenni ja tööd väikese ajaga enne EM-i."

Talle järgnesid belglanna Nina Pinzarrone (64,97 punkti), itaallannad Anna Pezzetta (64,85) ja Lara Naki Gutmann (63,75) ning belglanna Loena Hendrickx (63,34). Üheks suuremaks favoriidiks peetud Anastasiia Gubanova (Gruusia) kukkus kolmesel lutz'ul ja ületas ka aega, piirdudes 11. kohaga (56,17).

Nataly Langerbaur teenis oma esitusega 56,21 punkti, mis tähistab ühtlasi uisutaja isiklikku tippmarki. 2022. aastal sai ta kirja senise rekordi 56,00 punkti. Tänavusel hooajal oli seni tippmark 53,94.

"Tunnen ennast väga hästi. Kõik läks plaanipäraselt, nii nagu olime treeninud ja sain ka EM-jääl nautida kava esitust," kommenteeris ta ise.

Kristina Lisovskaja kava päris soovitult ei õnnestunud ja ta teenis 49,62 punkti. Lisovskaja isiklik rekord 57,87 punkti pärineb 2022. aastast, aga ka tänavusel hooajal on ta sellele üsna lähedale jõudnud (57,36).

"Kava võinuks olla puhtam, ei läinud nii nagu soovisin," tunnistas uisutaja. "Ei oska öelda, miks läks nagu läks, natuke olin närviline."

Hetkel võistlus käib.

Enne võistlust

Võistluste avapäeval tuleb naiste lühikavas jääle lausa kolm eestlannat: valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina, Nataly Langerbaur ja Kristina Lisovskaja.

Petrõkina kogus mullu Euroopa meistriks tulles lühikavas 68,94 punkti, mis on ühtlasi tema isiklik tippmark. Langerbauri rekordiks on 56,00 ja Lisovskajal 57,87 punkti.

Tase on EM-il tugev, sest kõik mullu Tallinnas esikümnesse jõudnud naised on Sheffieldis kohal, lisaks ka tunamullune Euroopa meister Loena Hendrickx Belgiast.

Eesti kolmikust tuleb esimesena jääle Lisovskaja, kes võistleb kolmandas grupis. Tema stardiaeg on Eesti aja järgi kell 20.50. Langerbaur pääseb võistlustulle neljandas grupis (21.30) ning Petrõkina teeb oma etteaste viimases grupis (23.51).

Petrõkina järel stardivad viimases grupis veel prantslanna Lorine Schild, šveitslanna Kimmy Repond, itaallanna Lara Naki Gutmann, Gruusia esindaja Anastassiia Gubanova ja belglanna Nina Pinzarrone.

Viimase grupi võistlejatest on tänavu kahe kava kokkuvõttes üle 200 punkti kogunud Gubanova ja Gutmann. Pinzarrone ja Repond on sarnaselt Petrõkinaga kimpus olnud vigastusega ning pole samuti kõrgeklassilist tulemust sel hooajal veel kirja saanud.

Reede õhtul toimuvasse vabakavasse pääseb 24 sportlast.

ETV+ kanalil saab võistlust jälgida ka eestikeelse kommentaariga!

Toimetaja: ERR Sport

