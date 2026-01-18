Rae Spordikool kindlustas Balti liiga põhiturniiri võidu

Tabelijuht Rae läks kodusaalis peetud mängule Audentese Spordigümnaasiumiga teadmisega, et enda kolme võidupunkti ja Tartu Ülikool/Bigbanki punktikaotuse korral saavutatakse põhiturniiril esikoht, kirjutab volley.ee.

Favoriit ei jätnud midagi juhuse hooleks, kui teenis koduses Jüri spordihoones kindla 3:0 (25:14, 25:23, 25:17) võidu. Põhiturniiri esimeses ringis kaotas Audentese võistkond omavahelise vastasseisu 1:3.

Avageimis seitsme punktiga säranud Liis Kiviloo realiseeris 57-protsendilise rünnakuefektiivsuse juures kaheksa tõstet ning lisas viis bloki- ja kolm servipunkti, lõpetades kohtumise 16 punktiga. Triinu Lamp, Silvia Pertens, Nette Peit ja Kristel Allorg assisteerisid seitsme punktiga. Kaotajate ridades kogus suurima saagi Freia Liisa Palk, kelle arvele märgiti kaheksa punkti.

Võõrustajad panid võidule aluse efektiivse rünnakuga, kui punktiks löödi 40% rünnakutest. Külaliste rünnakuefektiivsus oli 24%. Blokipunkte kogunes võitjatele 11 ja kaotajatele 7. Mängu kordust saab vaadata siin.

Kuigi 40 punkti kogunud Rael on põhiturniiril veel pidada kaks mängu, siis konkurendid tabelijuhti enam kinni püüda ei saa. Viiendal kohal jätkaval Audentes Spordigümnaasiumil on kirjas 14 punkti.

Põhiturniiri esimeses ringis kolmekordset tšempionit Kauanse VDU-d 3:1 võitnud Tartu Ülikool/Bigbank jäi Kaunases peetud kohtumises geimivõiduta, leppides 0:3 (18:25, 14:25, 17:25) kaotusega. Statistika praegu kättesaadav ei ole.

32 punkti kogunud Kaunase esindus tõusis turniiritabelis teiseks, 29 punkti saavutanud Tartu Ülikool/Bigbank hoiab neljandat kohta.

Tartlannad tõmbavad Leedu turneele joone alla pühapäeval, jagades kell 12 punkte Leedu U-18 võistkonnaga. Põhiturniiri esimeses ringis Tartu esindusele 0:3 kaotanud leedulannad hoiavad tabelis kaheksandat kohta.