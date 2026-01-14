TalTech/Alexela pidi alles lisaaja järel liidri paremust tunnistama

Kohtumise jooksul ei suutnud kumbki meeskond otsustavalt eest rebida, kuigi teine poolaeg möödus valdavalt külaliste juhtimisel. Viimasel perioodil sai TalTech 67:70 kaotusseisust 74:70 juhtima, jäi siis taha 75:79, aga viimase minuti vabavisete kaskaadist sündis viik 80:80.

Lisaajal õnnestus Voluntaril saada mõnepunktine edu, mida nad enam maha ei mänginud ning kirjutasid A-grupi tabelisse ühe kaotuse kõrvale kuuenda võidu. TalTech/Alexela jätkab hooaega kolme võidu ja kolme kaotusega.

Kolmapäevases mängus viskas Taavi Jurkatamm 17 ja Oliver Suurorg 16 punkti. Kristjan Kitsing ja Siim-Markus Post panustasid kumbki 14 silmaga. Oliver Metsalu aitas tosina lauapalli ja Post ka seitsme tulemusliku sööduga. Võitjate parim oli 23 punkti ja 14 lauapalliga Solomon Young.

"Üks gramm jäi puudu, aga väga kvaliteetne mäng meie taseme juures. Seda me siin igapäevaselt ei kohta. Mõlemad võistkonnad näitasid väga head korvpalli. No ma ütlen - gramm jäi puudu," kahetses TalTechi peatreener Alar Varrak intervjuus ERR-ile.

"Vabavise või üks lauapall või kuskilt, aga me olime mängus, saime rohkem rünnakuid, tegime vähem pallikaotuseid, tegime rohkem sööte - väga tublid olime. Üks-kaks korvi ja oleks võiduga saanud põhimõtteliselt juba play-off'i."

Just sõelmängudele jõudmine ongi meeskonna eesmärk selles liigas. "Hooaja alguses panime eesmärgiks, et kui jõuame play-off'i, siis on väga kordaläinud. Pole ammu rahvusvahelist sarja mänginud," jätkas Varrak.

"TalTech klubina vaikselt areneb, see oli meil ammu plaanitud, et kui võimalus, siis sinna liigume. Esimese aasta kohta panna play-off eesmärgiks ei ole ju patt. Me oleme lähedal. Loogika ütleb, et nelja võiduga peaks saama. Meil on kaks mängu jäänud, nii et kahest üks on vaja kätte saada."

TalTech peab nüüd järjest kolm mängu Eesti-Läti liigas ja võõrustab jaanuari lõpus järgmises ENBL-i kohtumises Valmiera Glass Viat.