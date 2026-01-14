X!

Pärnu sai Balti liigas rutiinse võidu

Võrkpall
Pärnu VK
Pärnu VK Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Võrkpall

Pärnu Võrkpalliklubi alistas meeste Balti liiga ainsas kolmapäevases kohtumises võõrsil Audentes/Solarstone'i meeskonna kindlalt 3:0 (25:19, 25:16, 25:18).

Kõikides geimides hiljemalt keskpaigaks kindla kontrolli saanud Pärnu rünnak oli 54 ja vastuvõtt 47 protsenti, blokist saadi kolm ja servilt kümme punkti. Audentese vastavad näitajad olid 40 ja 24 protsenti, kolm ja kaks punkti.

Markus Uuskari tõi Pärnule 14 (+10) punkti, Taavet Leppik lisas 11 (+6) ja Toms Švans kümme punkti (+6). Audentesele tõid kümme punkti Mati Juus (+2) ja Kaspar Timusk (+5).

Liiga liidrina jätkaval Pärnul on koos 34 punkti ehk kaheksa enam kui teisel kohal oleval Tartu Bigbankil. Audentes/Solarstone on kolme punktiga eelviimane ehk kaheksas.

Järgmised mängud toimuvad laupäeval-pühapäeval.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

võrkpalliuudised

20:40

Pärnu sai Balti liigas rutiinse võidu

12.01

Kapteniks valitud Laak: liigume oma mänguga tõusvas joones

12.01

MVP Cicetti ja Kask alistasid liiga liidri, Laak võitis CEV Cupil

12.01

Eesti võrkpallinaiskonnad olid Balti liigas võidukad

11.01

Audentes sai Balti liigas tabelirivaali üle raske võidu

11.01

Pärnu kindlustas Balti liigas liidripositsiooni, Tartu teist kohta

10.01

Rae Spordikool on lähedal Balti liiga põhiturniiri võidule

09.01

Rikberg: kuldses geimis oli kogu võistkonna rünnak hoopis teist nägu

09.01

Avo Keel: Pärnu serv on teisest mastist

08.01

Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

08.01

Pärnu noppis neljapäeval ootuspärased punktid

08.01

Viljandi Metall parandas kindla võiduga tabelikohta

07.01

Selver alistas Võru Barruse ja kerkis tabelis kolmandaks

07.01

Lissabonist Tartusse tulnud Aru: blokis ässitati mind korralikult

07.01

Rikberg tahab euromängus Aru platsile panna: eesmärk on edasipääs

videod

sport.err.ee uudised

20:40

Pärnu sai Balti liigas rutiinse võidu

20:03

VAATA OTSE | Niina Petrõkina alustab EM-tiitli kaitsmist Uuendatud

19:34

Sinjavski debüteeris uues klubis kaptenipaelaga

19:08

Eesti laskesuusataja Varikov jõudis juunioride IBU karikaetapil kümne hulka

18:53

Viigipuu: Emma sai paremini hakkama kui mina omal ajal

18:30

Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

18:06

Paarissõitu asus juhtima Gruusia paar Uuendatud

17:41

Rajando: mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku

16:46

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

16:08

Semenyo skooris taas ja Man City astus sammu finaali poole

15:41

Naiste jalgpallikoondis peab MM-valikmängud Tallinnas ja Pärnus

14:57

Tampa Bay Lightningu vägev võiduseeria sai jätku

14:25

Griezmanni iluvärav viis Atletico kaheksa parema sekka

13:48

Kiirelt reageerinud Eesti Suusaliidule usaldati suurvõistluse korraldamine

13:07

Lilender: naiste üksiksõidus ei ole otseselt suursoosikuid

loetumad

16:46

Kirkeeide lõpuspurt tõi võidu Norrale, Eesti 15. Uuendatud

13.01

Tomingast asendav debütant Rajando: ootamatu, aga põnev!

13:48

Kiirelt reageerinud Eesti Suusaliidule usaldati suurvõistluse korraldamine

13.01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

13.01

ESPN hindab Veesaart NBA draft'i 26. valikuks

20:03

VAATA OTSE | Niina Petrõkina alustab EM-tiitli kaitsmist Uuendatud

18:06

Paarissõitu asus juhtima Gruusia paar Uuendatud

09:01

Vaaksi soe viskekäsi ei toonud Providence'ile võitu

17:41

Rajando: mul on tunne, et olin püstitiirus terve igaviku

13.01

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo