Pärnu sai Balti liigas rutiinse võidu

Kõikides geimides hiljemalt keskpaigaks kindla kontrolli saanud Pärnu rünnak oli 54 ja vastuvõtt 47 protsenti, blokist saadi kolm ja servilt kümme punkti. Audentese vastavad näitajad olid 40 ja 24 protsenti, kolm ja kaks punkti.

Markus Uuskari tõi Pärnule 14 (+10) punkti, Taavet Leppik lisas 11 (+6) ja Toms Švans kümme punkti (+6). Audentesele tõid kümme punkti Mati Juus (+2) ja Kaspar Timusk (+5).

Liiga liidrina jätkaval Pärnul on koos 34 punkti ehk kaheksa enam kui teisel kohal oleval Tartu Bigbankil. Audentes/Solarstone on kolme punktiga eelviimane ehk kaheksas.

Järgmised mängud toimuvad laupäeval-pühapäeval.