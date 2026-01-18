X!

Hermeti hea esitus aitas Dijonile Prantsusmaa kõrgliigas võidu tuua

Eesti korvpallikoondislane Kregor Hermet aitas oma teises mängus Prantsusmaa kõrgliigaklubi Dijoni eest võistkonna 94:91 võiduni Chaloni üle.

Kahe nädala eest Dijoniga liitunud ääremängija sai oma teises Prantsusmaa kõrgliigamängus korralikult mänguaega, kui veetis väljakul täpselt pool tundi ja kogus selle ajaga 13 punkti (kahepunktivisked 5/5, kaugvisked 1/3). Lisaks jäi Eesti koondislase arvele neli resultatiivset söötu ja kolm lauapalli.

Kaks eelmist mängu kaotanud Dijonil on tabelis nüüd seitse võitu ja üheksa kaotust, millega ollakse Prantsusmaa kõrgliigas 16 meeskonna konkurentsis kümnendal kohal. Laupäevane vastane Chalon on nende ees üheksandal positsioonil. Tabelit juhib Euroliiga klubi Monaco 14 võidu ja kahe kaotusega.

Kolmepunktilise võidu sai ka Kaspar Suuroru meeskond, kui Sopoti Trefl oli Poola meistrisarjas 78:75 üle Zielona Gorast. Eesti koondise tagamängija oli rünnakul hädas: kuigi korvirõnga läbisid kõik tema neli vabaviset, eksis ta kõigil seitsmel väljakult sooritatud viskel. Lisaks neljale punktile jäid tema arvele seitse lauapalli ja kaks korvisöötu. Sopot on tabelis 11 võidu ja viie kaotusega kolmas.

