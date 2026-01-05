Lietkabelis sai Kullamäe resultatiivse mängu toel võidu

Teisel veerandil juhtohjad haaranud Lietkabelis juhtis viimase veerandi alguses ka 15 punktiga, aga lõpus tuli Juventus lähemale. Neli punkti jäi teisel poolajal siiski minimaalseks vaheks.

26 minutit mänginud Kullamäe viskas 19 punkti (kahesed 5/8, kolmesed 3/4), võttis kolm lauapalli, andis kolm resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike ja kaotas korra palli. Temast tulemuslikum oli vaid Michael Flowers, kes korjas 25 silma.

Päev varem said võidu ka Siim-Sander Vene ja Šiauliai. Eestlane viskas kaheksa punkti, võttis seitse lauapalli ja Šiaulai alistas kodus Kedainiai Nevežise 98:95 (26:19, 20:25, 25:21, 27:30).

BC Jonava kaotas aga kodus Gargždaile 75:82 (19:17, 18:24, 20:22, 18:19). Mihkel Kirves viskas kodumeeskonna kasuks 11 punkti ja võttis seitse lauapalli.

Leedu kõrgliigat juhib Kaunase Žalgiris (12-1), kellele järgnevad Vilniuse Rytas (9-4) ja Klaipeda Neptunas (8-5). Järgnevad Lietkabelis (8-6) ja Šiauliai (7-7). Kirvese meeskond Jonava on üheksas ehk viimane (2-11).