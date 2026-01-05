Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

"Tingimused on oluliselt paremad kui nädal aega tagasi," kinnitas Otepää MK-etapi korralduskomitee esimees, endine kahevõistleja Ago Markvardt ETV hommikusaates "Terevisioon". "Tänaseks on tulnud kõvasti külma ja Tehvandi on saanud toota väga palju lund, millega katta suusastaadion ja rada. Looduslikku lund on tulnud, kõik on praegu kontrolli all."

Markvardti sõnul sõidetakse kodusel MK-etapil vähemalt 1,75 kilomeetri pikkusel suusaringil. "Kui ilmataat lubab ja Tehvandi lubab toota, siis saame võib-olla natuke pikema. Kindel on see, et suusaring on 1,75 kilomeetrit ja sellega arvestame," sõnas ta. "Telepildi jaoks on maa juba valge ja ega see looduslik lumi meid otseselt rajaga väga palju ei päästa. Pigem on see ikkagi kahurilumi, mis rajad korralikuks teeb."

Nädala lõpus võib Otepääl olla rohkem kui kümme miinuskraadi, tuulekülmaga võivad tingimused olla päris krõbedad. "Sportlastel on liiga külma ilmaga natuke kehvavõitu võistelda, kuid ikkagi on see palju parem kui see, et sajaks vihma ja oleks pluss kaheksa. Meile pigem miinuskraadid meeldivad ja kindlasti on meeldivam võistelda, kui maa on valge ja on lumi," tõdes Markvardt.

MM-i neljas mees ootab mõistagi pealtvaatajaid Tehvandi staadionile, sest Otepää MK-etapp on paljudele suurematele eeskujuks. "Naudin isegi teinekord sporti telerist, aga kindlasti emotsioon ja kohalviibimine annab oluliselt suurema efekti. Ma usun, et kaasaelamine sportlastele - mitte ainult Kristjanile - väga meeldib. Otepää on olnud kogu MK-sarja karussellis üks rahvarohkemaid etappe," sõnas ta.

Kodupubliku suurlootuse Kristjan Ilvese hooaeg on kulgenud üle kivide ja kändude ning Otepää võistluse eel on ta MK-tabelis 20. kohal. "Kristjani hooaeg pole kahjuks olnud päris see, mida oleme oodanud," tõdes Markvardt. "Aga me kõik loodame, et Otepää ja kodumägi on koht, kust algab uus tõus ja enne olümpiamänge saadakse uus tase kätte."