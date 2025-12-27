X!

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

Foto: ERR
Kahe nädala pärast leiab Otepääl aset kahevõistluse maailmakarikaetapp, ent lumeveskid on seni vaikinud. MK-etapi korralduskomitee juht Ago Markvardt külastas ETV spordisaate stuudiot ning rääkis oludest lähemalt.

Laupäeval oleks Otepääl pidanud aset leidma kahevõistluse Eesti meistrivõistlused, kuid kehvade lumeolude tõttu on need tühistatud. Eesti pole sugugi erand, lund pole ka Saksamaal, sest aasta esimene kahevõistluse MK-etapp Schonachis on samuti tühistatud.

Otepää MK-etapi alguseni on aega aga vähem kui kaks nädalat, millised olud meil siis on? "Tegelikult on lund toodetud. Üldpilt on samasugune nagu Tallinnaski, maa on must ja sajab vihma. Aga kui vaatame tagasi veebruarikuusse, kui me selleaastane maailmakarikaetapp toimus, siis kaks nädalat enne seda sadas paduvihma ja seis oli oluliselt hullem kui praegu," ütles Markvardt.

Ilm peaks prognooside järgi uuel nädalal külmemaks pöörama ning see peaks aitama ka lume tootmisele kaasa. Kui palju loodetakse loodusliku lume peale?

Looduslik lumi on pigem telepildi jaoks ilus, lööb maa valgeks ja pilt on ilusam," vastas korralduskomitee juht. "Enamik radadele toodetavast lumest tuleb kahuritest. Siinkohal tulebki tänada Tehvandit, kes selle töö ära teeb ja kahurid tööle paneb. Kui külmakraadid on piisavad, viiest kraadist allapoole, siis tootlikkus peaks olema selline, et kolme-nelja päevaga oleks võimalik vähemalt murdmaaradade jaoks lumi ära toota."

"Vajadusel saab juurde võtta natuke üle suve hoitud lund, aga hüppemägi on tänasel päeval konditsioonis, kus põhimõtteliselt võiks juba hüppama minna."

Aet Süvari ja Ago Markvardt Autor/allikas: ERR

Markvardt ütles, et korraldamise osas tehakse otsus 31. detsembril, mil peetakse rahvusvahelise suusaliiduga (FIS) koosolek. "Eelmine aasta näitas, et kui on vaja, siis on võimalik paar päeva lisaaega saada. Aga usun, et kui ilmateated peavad ja kõik prognoosid näitavad külma, siis oleme suutelised juba 31. detsembril otsuse ära tegema," rääkis ta.

MK-etapi korraldamine on juba loomult suur risk ning soojemad ilmad ei maanda seda kuidagi. Kas Markvardt mõtleb selle peale, kui suur hulk tööd võib minna vett vedama? "Risk on alati suur väliürituste korraldamisel, just talvel. Kahevõistluse etapi korraldamine on veel eriti suur risk. Kui üle suve hoitud lund saab veel murdmaarajale maha panna, siis seda lund hüppemäele panna ei saa. Selle jaoks on vaja lund, et otse mäele toota," vastas ta.

"Seda tööd on küll palju, aga oleme seda juba mõned korrad teinud ja mõned korrad ka vastu näppe saanud. Oskame enda närve hoida ja teame, et väga üle pole vaja muretseda."

"Pigem oleme positiivsed ja kutsun inimesi üles, et tulge Otepääle vaatama. Piletimüük on käimas ja pileteid on müüdud juba päris palju," lõpetas korralduskomitee juht.

Otepääl võisteldakse 9.-11. jaanuarini.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

