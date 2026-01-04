MK-etapi eel selgitati Tehvandil Eesti järelkasvu paremad

M-16 vanuseklassi kahevõistluse ja suusahüpete Eesti meistrivõistlused võitis Henri Salumäe, talle järgnesid Uku Liiv ja Henry Hallik. "Hüpped lähevad ajas üha paremaks," rõõmustas Salumäe.

"Suusasõit oli aga väljakutsuv, kuna vanema vanuseklassi sportlased tegid kõva tempot. Võidu üle on loomulikult hea meel, kuid eks alati tahaks veel kaugemale hüpata ja kiiremini sõita."

Järgnevalt võistleb Salumäe Põhjamaade meistrivõistlustel Falunis.

Kahevõistluse juunioride vanuseklassis tunnistati parimaks Fred Gustavson, teisel kohal lõpetas Ruubert Teder, kolmandaks jäi Karel Pastarus.

Gustavsoni sõnul lendas ta teistega võrreldes täna kenasti. "Hüppel pikkust oli, pisiasjad oleksid võinud stiilipunkte tõsta. Suusasõit oli minu jaoks korralik pingutus, kuid pidasin lõpuni vastu. Sõitsime Ruubertiga suhteliselt tasavägiselt, kuid hea hüpe andis mulle edumaa."

Nüüd vaatab Gustavson juba eeloleval nädalavahetusel toimuva Otepää kahevõistluse maailmakarikaetapi suunas. "Treeninghüpped on näidanud, et ka MK-poomilt on võimalik hüpata. Kohal on maailma parimad sportlased, kuid ka mina lähen ja annan endast maksimumi."

Nädala alguses ootavad Gustavsoni ees koolipäevad, kuid seejärel keskendub ta juba täielikult võistlusele. "Paljud sõbrad ja sugulased tulevad kaasa elama, nii et emotsioon saab olema vägev!"