FIS andis kahevõistluse Otepää MK korraldamiseks rohelise tule

MK-etapi korralduskomitee esimehe Ago Markvardti sõnul on võistluse toimumiseks vajalikud nõuded täidetud. "Hüppemägi on võistluseks valmis ning hetkel on piisavalt lund 1,5 kilomeetri pikkuse suusaraja rajamiseks, mis on maailmakarikaetapi minimaalne nõue," ütles Markvardt.

Tehvandi Spordikeskuse tegevjuhi Jaak Mae sõnul on ilmaolud paljulubavad ja töö raja pikendamise nimel käib. "Külmakraade jagub, lumekahurid töötavad ning iga päevaga saame loota järjest pikemale suusarajale," lausus ta.

Esimesed võistkonnad saabuvad Otepääle juba täna. "Hiina koondis jõuab Otepääle õige pea ning lähiajal on oodata ka teiste riikide sportlaste saabumist, sest väga paljudes kohtades pole lumeolud niivõrd head kui täna Otepääl," kinnitas Eesti Suusaliidu suusahüpete ja kahevõistluse alajuht Rauno Loit.

Pühapäeval korraldab Eesti Suusaliit Eesti meistrivõistlusi kahevõistluses juunioridele ning selleks võistluseks on taristu võistlusvalmiduses.

"See on suurepärane uudis, millega 2025. aastat lõpetada ning 2026. aastat alustada," ütles FIS-i võistluste juhataja assistent Jan Rune Grave.