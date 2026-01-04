Rauno Loit enne kahevõistluse MK-etappi: toome lapsed külma ilma nautima

X!

Foto: ERR
Vähem kui nädal enne kahevõistluse maailmakarikaetappi on lumeolud Otepääl head. Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete juhataja Rauno Loit ütleb, et Tehvandil on seis praegu loodetust isegi parem. Hüppemägi on ette valmistatud. Pühapäeval sõideti murdmaad poolteise kilomeetri pikkusel ringil, aga loodetavasti see pikeneb.

"Üle pooleteist kilomeetri see ring võib-olla ka tuleb. Täna see poolteist kilomeetrit on öeldud tegelikult selle jaoks välja, et see on see, mis meil täna olemas on," lausus suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete juhataja Rauno Loit ERR-ile.

"Võistlusteni on veel kolm-neli-viis päeva minna. Ma arvan, et see pikem ring saab kokku. Aga ma tulen jälle selle juurde tagasi, et publikule ja pealtvaatamise mõttes see suur staadion on ideaalne. Sellepärast, et me mäletame kahe aasta tagust võistlust, kus sportlased tiirutavad suurel staadionil väga palju."

"See ongi selle suure staadioni mõte," jätkas Loit. "Lisaks on kõik palju kompaktsem, sellepärast, et siin taga on üks uus hoone, kus meil hakkab väga palju asju toimuma."

Järgmisel nädalal tuleb ilm prognoosi järgi üsna krõbe. Tuuleolusid võib see muuta stabiilsemaks, kuid pealtvaatajatel on samuti tarvis kargusega kohaneda.

"Miinuskraadid on ju positiivne," ütles Loit. "Vanemad inimesed mäletavad külmasid ilmu. Toome lapsed õue külma ilma nautima. Ja tasub vildid ja soe pesu välja otsida."

Mõned koondised on juba Eestis kohal. Kristjan Ilves ja Norra koondis peaksid saabuma esmaspäeval.

Toimetaja: Siim Boikov

