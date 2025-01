Tyson Fury kuulutas karjääri lõppenuks

Fury tegi esmaspäeval ühismeediasse postituse, milles kinnitas, et lõpetab oma karjääri. "Tere kõigile. Mul pikka juttu pole, tahaksin lihtsalt teatada, et lõpetan oma karjääri," sõnas Fury. "See on olnud imeline teekond, olen igat hetke nautinud."

Fury teenis oma karjääri jooksul 34 võitu, ühe viigi, kuid tema võidukas karjäär lõppes kahe kaotusega. Samas on Fury varasemalt mitmel korral oma karjääri lõppenuks kuulutanud, kuid alati ringi naasnud.

Manchesteris sündinud Fury võitis oma karjääri alguses 27 järjestikust matši ning üllatas 2015. aastal tervet maailma, kui alistas ukrainlase Vladimir Klitško üksmeelse kohtunike otsusega. Kuu hiljem jäi britt aga IBF-i otsuse tõttu ühest tiitlivööst ilma, sest lubas Klitškole korduskohtumise, kuigi oleks tegelikult pidanud kohustuslikus korras tiitlit kaitsma teiste konkurentide vastu.

Korduskohtumine aga aset ei leidnudki ning Fury otsustas 2016. aastal loobuda ka WBA, WBO ja IBO tiitlivöödest. Pärast ligi kolmeaastast pausi naasis britt aga poksiringi ning kohtus 2018. aasta detsembris ameeriklase Deontay Wilderiga. Mehed heitlesid matši algusest lõpuni ning võitlesid välja vinge, kuid vastuolulise viigi.

Fury ja Wilderi vastasseisust kujunes välja poksi üks suurem tõmbenumber, aga korduskohtumine 2020. aasta veebruaris lõppes pärast seitsmendat raundi Wilderi domineeriva võiduga. Wilder sai poolteist aastat hiljem veel ühe võimaluse, aga Fury võitis siis 11. raundis nokaudiga, pannes suurejoonelisele rivaliteedile kindla punkti.

Fury võitis seejärel veel kolm matši, alistades sealhulgas ka vabavõitlusest poksi üle läinud Francis Ngannou, aga põrkas siis kokku ukrainlase Oleksandr Ussõkiga. Ukrainlane andis ajaloolises matšis Furyle tema karjääri esimese kaotuse ning sai esimeseks raskekaalu absoluutseks maailmameistriks nelja tiitlivöö ajastul. Mullu detsembris leidis aset ka korduskohtumine, aga kohtunikud valisid taaskord võitjaks Ussõki.

Fury pakkus poksifännidele mitu suurejoonelist matši ning suurepäraseid hetki nii ringis kui pressikonverentsidel. Pikka aega loodeti näha kohtumist kaasmaalase Anthony Joshuaga, kuid see matš lõpuks aset ei leidnudki.