Ussõk loovutas ühe oma neljast meistrivööst

Ussõk alistas juulikuus briti Daniel Dubois' ja sai enda kätte kõik neli tähtsaimat raskekaalu meistrivööd – WBC, WBA, WBO ja IBF.

Selle matši järel teatas World Boxing Organization (WBO), et ukrainlane peab oma WBO meistrivööd kaitsma Uus-Meremaa poksiässa Joseph Parkeri vastu, kuid esmaspäeval andis Ussõk organisatsioonile teada, et ei kavatse lähiajal poksiringi astuda.

"Austame Ussõki otsust loovutada WBO raskekaalu meistrivöö. Tema tiim rõhutas, et tegemist ei ole hüvastijätuga, vaid vajaliku puhkepausiga. WBO uks jääb Ussõki jaoks alati avatuks," seisis WBO esmaspäevases teates.

Ussõk teenis WBO meistrivöö 2021. aastal, kui alistas Anthony Joshua. Seejärel kaitses ukrainlane seda tiitlit neljas matšis.

WBO meistrivöö läheb 30-aastasele britile Fabio Wardleyle, kes sai oktoobri lõpus toimunud matšis Parkerist jagu 11. raundi tehnilise nokaudiga. Ussõkile jäävad alles WBC, WBA ja IBF raskekaalu tiitlid.