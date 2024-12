Ussõk alistas taas Fury ja kaitses meistrivöösid

37-aastane Ussõk ja 36-aastane Fury kohtusid tänavu esimest korda maikuus. Tasavägise heitluse võitis kohtunike otsusega Ussõk, kellest sai esimene raskekaalu absoluutne maailmameister nelja tiitlivöö ajastul. Kohe pärast matši kinnitas ukrainlane, et on valmis korduskohtumiseks ning ööl vastu pühapäeva läksid vägilased taas vastamisi.

Fury alustas kordusmatši enesekindlamalt ja domineeris esimestes raundides, kuid nagu ka esimeses matšis, väsitas Ussõk teda kehalöökidega. Kuigi Fury osutas viimastes raundides visa vastupanu, oli Ussõk ründavam ja tabas vastast mitme kauni kombinatsiooniga, teenides lõpuks võidu kohtunike ühehäälse otsusega – 116:112, 116:112 ja 116:112.

Ussõk, kes on profikarjääri jooksul teeninud nüüd 23 võitu ja mitte ühtegi kaotust, nimetas pärast matši Furyt suurepäraseks vastaseks ja tänas teda 24 raundi eest.

"Ma austan seda meest väga palju, sest minu arvates on ta kõva poksija. Tyson teeb mind tugevamaks. Ta küll räägib liiga palju, aga see on osa šõust," ütles ukrainlane.

"Andsin endast parima. Kui ma oleksin saanud rohkemat teha, siis oleksin seda teinud. Nii on," sõnas Fury, kelle arvel on nüüd 34 võitu, üks viik ja kaks kaotust.