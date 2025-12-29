X!

Jefimova: ma ei tea, mis tegusid hakkame tegema, kui olümpiaujula tuleb!

Ujumine
Foto: Kuvatõmmis
Ujumine

Kolmandat aastat järjest nimetati Eesti aasta naissportlaseks ujumistäht Eneli Jefimova.

Lühiraja Euroopa meistrivõistlustelt kaks kuldmedalit võitnud Jefimova teenis esikoha iluuisutaja Niina Petrõkina ja vehkleja Katrina Lehise ees. "Mul on tunne, et konkurents kasvab iga aastaga ning naissportlased teevad meil iga aasta aina rohkem tegusid," tõdes Jefimova gala lõpus ERR-iga rääkides.

Enne aasta naissportlase väljakuulutamist nimetati kolmandat aastat järjest aasta treeneriks Henry Hein. "Ma tegelikult ei arvanud, et Henry saab - mitte, et ma ei usuks temasse, aga ma arvasin, et Toni [Meijel] saab. Kui Henry sai, siis oli rõõmutunne, aga siis mõtlesin, et äkki pean nüüd järgmisena lavale minema!" ütles Jefimova.

Noore ujuja ja Heina teed läksid sügisel pärast pikki aastaid lahku, sest ta kolis ookeani taha Põhja-Carolina osariigi ülikooli. Ka Hein pälvis tunnustuse koos Jefimova praeguse treeneri Stefani Wendelschaeferiga.

"Nagu ma kõnes ütlesin, on see aasta minu jaoks erilisem olnud, sest ma kolisin uude keskkonda. See on mulle väga hea märk, et suutsin tõestada, et olen küll võimeline kiiresti ujuma ning see oli õige valik, et sinna läksin," toonitas Jefimova.

Enne Jefimovat on kolm aastat järjest aasta naissportlaseks nimetatud Erika Salumäe (1987-90) ja Kristina Šmigun (2002-04). Eesti ujumine oli aasta parimate valimisel tugevalt esindatud ja Jefimova sõnul valmistab see palju uhkust.

"Mul tuleb tegelikult vahepeal enne galat selline statistikaõhtu, kus ma vaatan, kes on eelmised aastad olnud. Pean vist kirja panema! Toni Meijel on öelnud, et ujumine elab praegu oma parimaid aegu ja kolm kuldmedalit EM-ilt näitab ka seda. Ma ei tea, mis tegusid siis hakkame tegema, kui olümpiaujula tuleb!"

Toimetaja: Anders Nõmm

