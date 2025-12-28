X!

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

Ujumine
Eneli Jefimova ja Henry Hein
Eneli Jefimova ja Henry Hein Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Ujumine

"Spordiaasta tähed 2025" galal nimetati aasta naissportlaseks taas ujuja Eneli Jefimova.

Äsja 19-aastaseks saanud Jefimova võitis tänavu kaks lühiraja Euroopa meistritiitlit tiitlivõistluste rekordiga. 100 meetri rinnuliujumises sai ta kirja Euroopa kõigi aegade teise tulemuse. Lisaks Jefimovale olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel iluuisutaja Niina Petrõkina ja epeevehkleja Katrina Lehis.

"Emotsioone on praegu väga palju, aga ma olen jälle aasta naissportlane - nii lahe tõesti! Ma tahaks välja tuua, kui tublid on Eesti naissportlased sel aastal olnud. Niina, Katrina - suur aplaus teile," alustas Jefimova.

"Kolisin tänavu USA-sse, et alustada seal õpinguid ja treeninguid. Algus oli ookeani taga raske, aga kohanesin iga päevaga aina rohkem ja lõpuks sai näha ka sealse töö vilju, mille üle olen väga uhke, sest tahtsin tõestada, et tegin sinna minekuga õige otsuse. Minu teekond ei ole olnud ideaalne ega lineaarne. See suvi läksin MM-il kuuenda koha järel intervjuud andma pisarad silmis, sest tundsin, et saan paremini. Detsembris EM-il olin juba rõõmupisaratega, sest olin oma kuldmedalite ja aegade üle nii uhke. See ongi sport ja just seepärast seda armastangi," jätkas Jefimova.

"Suur aitäh mu USA perele, kes mind on nii soojalt vastu võtnud. Eriline tänu ka minu Eesti tiimile. Henry [Heinale], ilma kelleta seda poleks olnud. Kui ma 12-aastaselt Sillamäelt Tallinna kolisin, pidi ta mulle justkui lapsevanemaks hakkama. Nüüd saab Henry päriselt isaks! Palju õnne, Henry ja Annika. Tahan tänada oma perekonda. See oli eriline kogemus, kuidas mu ema ja õde said vaadata, kuidas ma kahekordseks Euroopa meistriks tulin," lõpetas ta.

Aasta naissportlane selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.

Toimetaja: Maarja Värv

