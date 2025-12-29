Spordiajakirjanike valik: Petrõkina edestas kindlalt Jefimovat

Hääletusel osalenud ajakirjanikest 28 andis esikoha Petrõkinale, 14 spordiajakirjaniku esimene eelistus oli Jefimova ja seitsmel Lehis.

Ajakirjanike esikoht kuulus 215 punktiga jaanuarikuistel kodustel iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel esikoha saanud Niina Petrõkinale. Teise koha sai 191 punktiga ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlustelt kaks kulda võitnud Eneli Jefimova, epeevehklemise EM-il ja MM-il hõbeda võitnud Katrina Lehis oli 181 punktiga kolmas.

Aasta naissportlase kategoorias andsid ajakirjanikud punkte kaheksale sportlasele. Hääletajad seadsid paremusjärjestusse enda viis eelistust, jagades neile vastavalt viis, neli, kolm, kaks ja ühe punkti.

28. detsembril toimunud pidulikul galal "Spordiaasta tähed 2025" jagati kuldsed Kristjanid aasta parimatele sportlastele, treeneritele ja võistkondadele. Lõpptulemus selgus kolme hääletuse tulemuste liitmisel – rahvas, spordiorganisatsioonid ja spordiajakirjanikud. Eesti Spordiajakirjanike Seltsi (ESAS) hääletusest võttis osa 49 seltsi liiget.

