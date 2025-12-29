X!

Spordiajakirjanike valik: Petrõkina edestas kindlalt Jefimovat

Eneli Jefimova
Eneli Jefimova "Spordiaasta tähed 2025" galal Autor/allikas: Erlend Štaub
28. detsembril toimunud pidulikul galal "Spordiaasta tähed 2025" jagati kuldsed Kristjanid aasta parimatele sportlastele, treeneritele ja võistkondadele. Lõpptulemus selgus kolme hääletuse tulemuste liitmisel – rahvas, spordiorganisatsioonid ja spordiajakirjanikud. Eesti Spordiajakirjanike Seltsi (ESAS) hääletusest võttis osa 49 seltsi liiget.

Aasta naissportlase kategoorias andsid ajakirjanikud punkte kaheksale sportlasele. Hääletajad seadsid paremusjärjestusse enda viis eelistust, jagades neile vastavalt viis, neli, kolm, kaks ja ühe punkti.

Ajakirjanike esikoht kuulus 215 punktiga jaanuarikuistel kodustel iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel esikoha saanud Niina Petrõkinale. Teise koha sai 191 punktiga ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlustelt kaks kulda võitnud Eneli Jefimova, epeevehklemise EM-il ja MM-il hõbeda võitnud Katrina Lehis oli 181 punktiga kolmas.

Hääletusel osalenud ajakirjanikest 28 andis esikoha Petrõkinale, 14 spordiajakirjaniku esimene eelistus oli Jefimova ja seitsmel Lehis.

ESAS-i 2025. aasta naissportlase hääletuse tulemused:
1. Niina Petrõkina 215 punkti (28 esikohta)
2. Eneli Jefimova 191 punkti (14 esikohta)
3. Katrina Lehis 181 punkti (7 esikohta)
4. Irina Embrich 82 punkti
5. Mai Narva 33 punkti
6. Tuuli Tomingas 26 punkti
7. Emma-Melis Aktas 5 punkti
8. Lisell Jäätma 2 punkti

ESAS-i liikmete hääletussedeleid näeb siit: 

Toimetaja: ERR Sport

