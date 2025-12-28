X!

Aasta noorsportlaseks neidude seas valiti Eneli Jefimova

Ujumine
Eneli Jefimova
Eneli Jefimova Autor/allikas: Kuvatõmmis
Ujumine

"Spordiaasta tähed 2025" galal nimetati aasta neiuks ujuja Eneli Jefimova.

Kui varem jagati vaid aasta noorsportlase auhinna, siis tänavu on see kategooria lahku löödud ning selgusid nii aasta neiu kui aasta noormees.

Äsja 19-aastaseks saanud Jefimova pälvis noorsportlase tiitli neljandat korda, aga esimest korda teenis ta aasta neiu tiitli. Jefimova võitis tänavu kaks lühiraja Euroopa meistritiitlit tiitlivõistluste rekordiga. 100 meetri rinnuliujumises sai ta kirja Euroopa kõigi aegade teise tulemuse.

"Mulle öeldi, et see kõne võiks olla naljakas, lahe ja lühike ja mõtlesin, et mina kui tuntud naljahammas peaks sellega ju hakkama saama. Tähistasin eile oma 19. sünnipäeva ja ujumises ma pole enam isegi juunioride vanuseklass - esimene aasta vanadust!" rääkis Jefimova oma võidukõnes. "See on olnud pöörane aasta. Kuigi seisan siin praegu, ilus hõbedane kleit seljas, olen tänavu võitnud vaid kuldmedaleid või poodiumilt välja jäänud!"

Lisaks Jefimovale olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel iluuisutaja Niina Petrõkina ja teivashüppaja Allika Inkeri Moser. Aasta neiu selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.

Toimetaja: Maarja Värv

