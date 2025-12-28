Aasta treeneri tiitliga pärjati Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer

Ujumistreener Henry Heina näpunäidete järgi Eestis treeninud ning pärast gümnaasiumi lõpetamist USAsse Põhja-Carolina ülikooli uue treeneri Stefani Wendelschaeferi käe alla siirdunud 18-aastane Eneli Jefimova võitis kaks lühiraja Euroopa meistritiitlit, püstitades nii 50 m kui 100 m rinnuliujumises Euroopa meistrivõistluste rekordi.

"See on küll natuke ootamatu! Jätkame siis sealt, et kolmas aasta laval, aga ujulat ikka ei paista: proovime järgmine aasta siis teistpidi, et järgmine kord mind pole, aga ujula on!" naeris Hein. "Soovin tänada kogu NC State'i ülikooli tiimi, kes on Eneli suurepäraselt vastu võtnud, pakuvad talle maailmatasemel tingimusi, et Eneli jõuaks maailmarekordi ja olümpiavõiduni - ma olen enam kui kindel, et see juhtub."

Esimest korda anti aasta treeneri tiitel välja 1988. aastal ja 34-aastane Hein oli esimene ujumistreener, kes selle tunnustuse pälvis, nüüd on ta aga selle tiitli saanud juba kolm korda.

Lisaks Heinale ja Wendelschaeferile olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel ujumiskoondise peatreener ja ujuja Ralf Tribuntsovi isiklik treener Toni Meijel ning epeevehkleja Katrina Lehise treener Nikolai Novosjolov.

Aasta meessportlane selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.